Guardiola-Juventus | nuovo indizio | “Adesso è davvero vicino alla Juve”

Guardiola Juventus - crollano le quote di Pep in bianconero : Guardiola Juventus – In mezzo a tanto marasma, caos mediatico, voci più o meno controllate, ciò che è certo che i primi a crede ad un futuro bianconero di Pep Guardiola sono i bookmakers. Le agenzie di scommesse sono un termometro del clima che si respira nel mondo del calcio e nelle ultime ore hanno […] L'articolo Guardiola Juventus, crollano le quote di Pep in bianconero proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Juventus - la quota di Guardiola crolla a picco ma guai a fidarsi… per informazioni chiedere al Real Madrid : Guardiola alla Juventus? Potrebbe essere, ma attenzione a farsi trascinare dall’entusiasmo dettato dalle quote che poco hanno a che vedere con la Realtà Pep Guardiola alla Juventus è un sogno fantastico che la tifoseria bianconera sta cullando. Si tratta del tecnico migliore al mondo, dunque è chiaro che sarebbe una scelta eccellente da parte della dirigenza che di certo un tentativo lo farà per portare in bianconero Pep. guai però a ...

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...

Panchina Juventus - non solo Guardiola : 2 nomi in ballo per il post-Allegri : Panchina Juventus – Continua la ricerca del nuovo allenatore bianconero. Paratici, Nedved e Agnelli stanno valutando più piste, per un salto decisivo dal punto di vista europeo: dunque il campo si restringe a Guardiola, Pochettino, Sarri o Mourinho. Sui primi due arrivano conferme importanti. La Juventus è a lavoro per trovare il sostituto di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime […] More

Guardiola allenatore della Juventus?/ "Ha incontrato Fabio Paratici a Milano" : Guardiola allenatore della Juventus? Si parla di un incontro a Milano con il direttore sportivo Fabio Paratici. Voci non confermate, ma i tifosi sognano.

Guardiola Juventus - il tecnico incontra Paratici a Milano -FOTO- : Guardiola Juventus – Il sogno Guardiola non è tramontato. Sempre a caccia di un sostituto di Massimiliano Allegri, la Juventus sogna l’ipotesi Pep Guardiola. Il manager del Manchester City, con le sue recenti dichiarazioni, pareva aver chiuso la porta ai bianconeri, ma ora spunta una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi juventini. Oggi a Milano, Guardiola […] More

Guelpa : 'La Juventus continuerà il pressing per Guardiola' : Dopo cinque anni la Juventus ha deciso di separarsi da Massimiliano Allegri. Perciò per la dirigenza bianconera scatta un periodo molto intenso nella quale si cercherà un sostituto del tecnico livornese. Al momento non si hanno certezze e le voci sul prossimo allenatore della Juve continuano a rincorrersi. I nomi accostati al club bianconero sono molti da Pep Guardiola, passando per Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane fino a Maurizio Sarri e ...

Panchina Juventus - Guardiola si allontana ancora : pronto un nuovo contratto : Lui ha già pubblicamente confermato che non andrà via, allontanando le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus. Ma il Manchester City ha intenzione di tenersi stretto Pep Guardiola a prescindere dalle parole che, i fatti recenti lo insegnano, non sempre corrispondono a certezza. Secondo i media inglesi, quindi, la società fresca campione d’Inghilterra avrebbe l’obiettivo di trovare un accordo per ...

Juventus - Agnelli potrebbe provare fino all'ultimo a convincere Guardiola : Questi sono giorni intensi per la dirigenza della Juventus che deve decidere il futuro della squadra per la prossima stagione. La decisione più importante è stata presa venerdì, quando il club Campione d'Italia ha comunicato la separazione da Massimiliano Allegri. Adesso Pavel Nedved e Fabio Paratici avranno il duro compito di trovare il giusto sostituito del tecnico livornese che, negli ultimi cinque anni, ha portato undici trofei. La Juve ...

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Nuovo tormentone in casa Juve. Chi sarà il Nuovo tecnico bianconero? È ancora un rebus tutto da risolvere quello relativo all’erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: tra speranze e piste facilmente raggiungibili, la società di Andrea Agnelli sta sondando varie piste e le negoziazioni decolleranno nei prossimi giorni. Il sogno resta Mauricio Pochettino: […] More

Prossimo allenatore Juventus : Guardiola a Mauro “non posso muovermi” : Prossimo allenatore Juventus: Guardiola a Mauro “non posso muovermi” Ufficiale l’addio di Allegri alla Juventus; oggi – 18 maggio 2019 – si è tenuta la conferenza stampa con cui l’allenatore livornese si è congedato ringraziando tutto l’ambiente, società, giocatori e tifosi. Prossimo allenatore Juventus: Massimo Mauro sente Guardiola Salutato Allegri, si scaldano le voci sul Prossimo allenatore della Juventus; interessante quanto ...

Juventus : Inzaghi e Gasperini in lizza per la panchina? E Guardiola… : Dopo la scelta della Juventus di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri, la società bianconera cerca il nuovo allenatore per la prossima stagioneJuventus / ALLEGRI / AGNELLI / Inzaghi / Gasperini – Dopo il terremoto di ieri, con la notizia clamorosa del divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, dopo 5 anni di successi e di qualche delusione, la “Vecchia Signora” del futuro è già partita alla ricerca del nuovo ...