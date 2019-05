Guardia di Finanza e Difesa | concorsi per migliaia di posti lavoro

Retata della Guardia di Finanza : 18 persone in manette - 100 kg droga e 6 di esplosivo sequestrati : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo nel Lazio e in Calabria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di 18 persone, appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere di Montespaccato della Capitale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla locale Direzione ...

Il governo ha nominato i nuovi capi della Ragioneria generale dello Stato - della Guardia di Finanza e dell’Inps : Durante il Consiglio dei ministri del 20 maggio, il governo ha ufficializzato le nomine di Giuseppe Zafarana a capo della Guardia di Finanza, di Biagio Mazzotta a capo della Ragioneria dello Stato e di Pasquale Tridico all’Inps. Mazzotta è attualmente direttore

Zafarana nuovo Comandante Guardia di Finanza : E' il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana il nuovo Comandante generale della Guardia di Finanza: la nomina e' arrivata al termine del Consiglio dei Ministri che ha dunque confermato quelle che erano le voci della vigilia, preferendo l'attuale Comandante interregionale dell'Italia centrale, appoggiato dal sottosegretario leghista alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti e da una parte dei cinquestelle, al numero due delle Fiamme ...

Chi è Giuseppe Zafarana - il nuovo comandante della Guardia di Finanza : Via libera del Cdm a Giuseppe Zafarana per la guida della Guardia di Finanza. L'accordo siglato tra M5s e Lega è stato raggiunto nei giorni scorsi. Il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, nuovo comandante generale della Guardia di finanza, è nato a Piacenza il 2 maggio 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l'Accademia. Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: in ...

Guardia di Finanza - il numero uno dell’Italia centrale Zafarana nominato nuovo comandante generale : Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, da novembre 2018 comandante Interregionale dell’Italia centrale, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri a capo della Guardia di Finanza. Zafarana, 55 anni, è nato a Piacenza il 2 maggio del 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l’Accademia della Guardia Finanza. Si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell’aprile del 2016 ...

Guardia di Finanza - il comandante interregionale dell’Italia centrale Zafarana nominato nuovo comandante generale : Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, da novembre 2018 comandante interregionale dell’Italia centrale, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri a capo della Guardia di Finanza. Zafarana, 55 anni, è nato a Piacenza il 2 maggio del 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l’Accademia della Guardia Finanza. Si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell’aprile del 2016 ...

Sea Watch - la Guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa : sbarcano i 47 migranti : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa e i 47 migranti a bordo vengono fatti sbarcare. La svolta arriva nonostante il no ripetuto per tutto il giorno da Matteo...

Sea Watch - la Guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa : i 47 migranti verso lo sbarco : Sea Watch, la guardia di finanza ha sequestrato nave in attesa davanti a Lampadusa con 47 migranti sul ponte. Si ritiene che a breve saranno fatti sbarcare al porto dell'isola. Secondo...

Sea Watch - nave sequestrata da Guardia di Finanza. Viminale : “È fuorilegge - no a sbarco” : La nave Sea Watch 3 è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Dal Viminale nessuna apertura: "La magistratura faccia come crede, ma continueremo a negare lo sbarco. La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e ong straniere?"Continua a leggere

Sea Watch - la Guardia di finanza sequestra la nave alla rada a Lampedusa con 47 migranti : Sea Watch, la guardia di finanza ha sequestrato nave in attesa davanti a Lampadusa con 47 migranti sul ponte. Secondo quanto si apprende, i militari delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo...

Sea Watch - la Guardia di finanza sequestra la nave alla rada a Lampedusa : Sea Watch: la guardia di finanza ha sequestrato nave in attesa davanti a Lampadusa. Secondo quanto si apprende, i militari delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo dell'imbarcazione ancorata alla...

Maxi concorso in Guardia di Finanza : bando per il reclutamento di 965 Allievi Finanzieri : Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile è stato pubblicato il bando di concorso della Guardia di Finanza volto al reclutamento di 965 Allievi Finanzieri ripartiti tra contingente ordinario e contingente di mare. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 27 di maggio.Continua a leggere

Migranti - Mare Jonio a Lampedusa : sequestrata dalla Guardia di finanza | : I militari avrebbero rilevato irregolarità a bordo: per procedere al sequestro è stato consentito l'ingresso nel porto. Scesi i 30 Migranti. Conte: "Verranno messi in sicurezza". Salvini: "Ultimo ...

La Mare Jonio verso Lampedusa scortata dalla Guardia di Finanza : Roma, 10 mag., askanews, - La nave Mare Jonio della ong Mediterranea è 'partita per fare ingresso al porto di Lampedusa, per completare le operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel ...