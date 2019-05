Gruppo Fca - Brasile | investimenti per 3 | 1 miliardi di euro fino al 2024

quattroruote

(Di mercoledì 22 maggio 2019) IlFiat Chrysler Automobiles ha in programma di investire in14di reais, poco più di 3,1di, per ampliare la gamma d'offerta e aumentare le capacità produttive degli stabilimenti di Goiana, nello Stato di Pernambuco, e di Betim, vicino a Belo Horizonte (Minas Gerais). La maggior parte delle risorse, stanziate per i prossimi 5 anni, sono destinate in particolare ad accrescere l'offerta nel segmento delle Suv dei marchi Fiat e Jeep. Due nuovi modelli a Goiana. Glisono stati annunciati dal responsabile dell'area Latam, Antonio Filosa, in occasione di un evento organizzato per celebrare i quattro anni di vita dello stabilimento di Goiana. Il complesso produttivo, che attualmente assemblea le Jeep Compass e Renegade e il pick-up Fiat Toro, inizierà a produrre entro la fine del prossimo anno un quarto modello, una ...

