Grande Fratello | Giorgio Tambellini shock | si rifiuta di restituire le chiavi di casa di

Grande Fratello 16 : Kikò Nalli ha dei dubbi su Ambra Lombardo : Kikò Nalli pensa a Ambra Lombardo e confessa: “Fuori avrò il tempo per…” Il Grande Fratello continua a scatenare sentimenti contrastanti nei concorrenti. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli si è interrogato su Ambra Lombardo e su un loro possibile futuro insieme. La conoscenza al GF 16 è stata infatti interrotta dopo appena tre settimane, permettendo però ai due concorrenti di avvicinarsi e capire di provare un attrazione ...

Gennaro Lillio nel pallone al Grande Fratello 2019 : la reazione alla lettera del padre : Grande Fratello, Gennaro Lillio confuso dopo la lettera del padre La difficile storia di Gennaro Lillio è stata raccontata nel dettaglio al Grande Fratello 2019, e nelle prossime puntate ne sapremo senz’altro di più sebbene il padre abbia chiaramente detto di non voler avere un confronto televisivo. Di cosa parliamo esattamente? Per chi si fosse […] L'articolo Gennaro Lillio nel pallone al Grande Fratello 2019: la reazione alla ...

Grande Fratello - Malgioglio attacca la De André e divide il web - : Serena Granato All'indomani della nuova diretta del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio è tornato ad attaccare la gieffina Francesca De André, dividendo l'opinione del web Nella nuova puntata del Grande Fratello Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Francesca De André, menzionando il nonno della giovane, il cantautore Fabrizio De André. "Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba” , aveva dichiarato in diretta l'opinionista del ...

Grande Fratello? A me sembra il Grande Bordello! Luca Onestini contro il reality : L'ex tronista, ospite di Federica Panicucci, commenta con ironia tutte le tresche vere e presunte dei concorrenti del Grande Fratello, dicendosi in particolare perplesso dal comportamento di Francesca De Andrè che prima si dispera per il fidanzato e poi torna alla carica con Gennaro : “La De Andrè dovrebbe essere fidanzata fuori e fa la scenata di gelosia a Gennaro, Martina dovrebbe essere innamorata di Daniele Dal Moro e si limona Gennaro, ...

Grande Fratello 2019 - Alice De Andrè infuriata : «Con Francesca abuso - come in una setta. Spero vi fermino al più presto» : Una Grande protagonista del Grande Fratello 2019 è Francesca De André. La De Andrè è stata spesso protagonista delle dirette per via della sua relazione, finita, con...

Francesca De Andrè - la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello : “Circo degli orrori - è agghiacciante che sia legale” : “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori“. Esordisce così Alice De Andrè, sorella di Francesca la concorrente del Grande Fratello che nell’ultima puntata del reality di Canale 5 ha prima scoperto in diretta – con lacrime e pianti isterici – di esser stata tradita e lasciata dall’ormai ex ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio : "Francesca De Andrè ha bisogno di un aiuto : Cristiano Malgioglio, dopo essersi scontrato al 'Grande Fratello 16' con Francesca De Andrè, ha affidato ai propri social, i pensieri, a mente lucida, su quello che è accaduto, ieri sera, in diretta tv: Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del @GrandeFratellotv. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma voi pubblico di casa. In quel momento ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano Malgioglio e la lite con Francesca De Andrè : «Sceso al suo livello. Ha bisogno di aiuto» : Dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account instagram. L?opinionista...

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo risponde a Tina Cipollari su Kiko Nalli : ‘Può stare serena’ : La vicinanza tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli nata nella casa del Grande Fratello 2019 e ben presto interrotta dalla di lei eliminazione come sappiamo ha generato qualche perplessità nella ex moglie di lui, Tina Cipollari, e nei figli della coppia che hanno accusato la professoressa di essere falsa specie quando è rientrata in casa e ha baciato Kikò confessandogli di pensare continuamente a lui. Ora Ambra replica agli attacchi in ...

Grande Fratello 16 - puntata 21 maggio 2019 : Gennaro contro fidanzato Francesca : "Fa schifo" : Nel daytime del Grande Fratello 16 di oggi, martedì 21 maggio 2019 è stata ripercorsa la lunga diretta di ieri sera. Inoltre sono stati mostrati alcuni momenti inediti. È il caso del confessionale di Gaetano, che ha commentato a caldo quanto avvenuto a Francesca. Il riferimento è alla scoperta del tradimento ad opera del fidanzato Giorgio, svelato da Barbara d'Urso. Il gieffino ha definito il 'rivale' "una persona pessima, che fa schifo", ...

Grande Fratello - Maurizio Costanzo ammette sul reality : "Non riconosco nessuno" : Continua ad avere successo, su Canale5, il lunedì sera, il Grande fratello, condotto da Barbara D' Urso. Sono storie, nella casa, che, evidentemente, hanno il favore del pubblico, anche se a me, devo essere sincero, di quello che succede a Francesca De André, nipote di Fabrizio De André, interessa r

Grande Fratello : Francesca De Andrè fa un’illazione choc su Giorgio : Francesca De Andrè del GF 16 su Giorgio insinua: “Può essere andato a drogarsi…” Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Una puntata davvero molto complicata per Francesca De Andrè, la quale ha scoperto di essere stata tradita e poi lasciata sui social da Giorgio Tambellini. Ovviamente l’inquilina della casa più spiata dagli italiani ha pianto ore per ...

Alice De Andrè si scaglia contro il Grande Fratello : «Un vero e proprio scempio. Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore» : Francesca e Alice De Andrè Francesca De Andrè è sicuramente una delle protagoniste più discusse – e probabilmente meno apprezzate – di Grande Fratello 2019. Tacciata di bullismo e razzismo per il suo rapporto conflittuale con l’ex concorrente Mila Suarez, la nipote del cantautore Fabrizio è stata al centro della settima puntata del reality show e, oltre a discutere con Cristiano Malgioglio, ha scoperto di essere stata tradita ...

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Francesca? Se mi cercasse fuori da qui - mi farei avanti" : Gennaro Lillio, nelle ultime ore, si è confidato a lungo, con Vladimir Luxuria, sul suo rapporto con Francesca De Andrè, dopo gli ultimi risvolti con il fidanzato di lei, Giorgio:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Gennaro: "Francesca? Se mi cercasse fuori da qui, mi farei avanti" pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2019 14:41.