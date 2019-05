Gran Bretagna | intrusa d' Europa | va al voto prima | con Theresa May in agonia

Gran Bretagna - inchiesta Telegraph : negli ospedali bimbi autistici tenuti in isolamento : Un vero e proprio tsunami sta travolgendo in queste ore il servizio sanitario britannico, l'NHS, in quanto un'inchiesta della nota testata giornalistica Telegraph avrebbe svelato l'esistenza di rapporti del Ministero della Salute i quali rivelerebbero che moltissimi bimbi autistici sarebbero stati maltrattati e messi in isolamento in alcune strutture ospedaliere sia pubbliche che private. Uno scandalo senza precedenti che potrebbe provocare ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Le mescole nominate per il GP di Gran Bretagna 2019 : Pirelli ha nominato le seguenti mescole per il GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Campionato del Mondo di F1 2019 in programma a Silverstone dal 12 al 14 luglio: White Hard C1, Yellow Medium C3 e Re Soft C3. La gamma P Zero 2019 è formata da soli tre colori, uguali per tutte le […] L'articolo Le mescole nominate per il GP di Gran Bretagna 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Vela - Europei 49er 2019 : titoli continentali a Gran Bretagna ed Olanda - Nuova Zelanda e Brasile si impongono tra gli open : Si sono conclusi con la settima e ultima giornata di regate gli Europei 49er 2019, competizione del calendario velistico internazionale che ha radunato a Weymouth (Gran Bretagna) le stelle della disciplina olimpica. L’appuntamento ha visto in gara anche equipaggi non Europei, che hanno partecipato nella categoria open conquistando il successo sia in campo maschile, sia al femminile. La spedizione azzurra ha deluso le aspettative non ...

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati terza giornata. Doppietta della Gran Bretagna - Simone Alessio fa sognare l’Italia : Finalmente un po’ d’azzurro tra le stelle del panorama internazionale del Taekwondo, riunite a Manchester (Gran Bretagna) in occasione dei Mondiali 2019. L’appuntamento con la rassegna iridata rappresenta per la maggior parte degli atleti il momento più importante della stagione, soprattutto alla luce dei punti in palio nel ranking olimpico, strada più agevole per raggiungere la qualificazione a Tokyo 2020. La terza giornata di ...

F1 - GP Gran Bretagna : la Pirelli sceglie la gamma più dura per l’appuntamento di Silverstone. Favorirà la Ferrari? : La Pirelli ha resa nota la scelta degli pneumatici che saranno a disposizione dei team di Formula Uno, nel prossimo GP di Gran Bretagna, previsto sul circuito di Silverstone (14 luglio). Ebbene, il fornitore italiano ha optato per la gamma più dura delle mescole, vale a dire C1, C2 e C3 per ovviare alle problematiche legate ad un asfalto particolarmente impegnativo sugli pneumatici Le curve di media-alta velocità andranno ad incidere ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : carte olimpiche del trap maschile a Cipro e Gran Bretagna : SI è appena conclusa a Changwon, in Corea del Sud, la finale del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: conquistano le due carte olimpiche in palio Cipro e Gran Bretagna, con la vittoria di Andreas Makri allo shoot-off su Matthew John Coward-Holley. Completa il podio l’australiano James Willett. La vittoria del cipriota Andreas Makri sul britannico Matthew John Coward-Holley arriva dopo il 45-45 dei primi 50 ...

Jeremy Kyle Show cancellato in Gran Bretagna : un ospite si è suicidato dopo la macchina della verità : Il Jeremy Kyle Show - già definito "il programma più trash della televisione inglese" - è stato cancellato dal canale Itv. Una delle ultime puntate era stata dedicata al 62enne Steve Dymond, che aveva accettato di sottoporsi alla macchina della verità per dimostrare di non aver tradito la fidanzata Jane Callaghan. Una scena già vista, dato che il "lie detector" (visto anche in alcune trasmissioni italiane come Live Non è la d'Urso, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Danimarca strapazza Gran Bretagna - Germania e Svizzera passano su Francia e Austria - perde ancora l’Italia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la quinta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 16:15, mentre l’Italia subiva la terza sconfitta a zero della competizione per mano della Lettonia, la Danimarca ha demolito la Gran Bretagna ottenendo il rotondo successo di 9-0. In tarda serata, invece, sono arrivate le vittorie di Germania, 4-1 ...

Europee - sondaggi Gran Bretagna : sfonda il Brexit Party di Farage al 34%. Più di Labour e Tory messi insieme : La Brexit sembra far meno paura di quello che si credeva al di là della Manica. Almeno secondo gli ultimi sondaggi elettorali in vista delle Europee di fine maggio, il 23 in Gran Bretagna, che danno il neonato Brexit Party di Nigel Farage primo partito al 34%. Uno schiaffo ai conservatori che escono politicamente distrutti dai negoziati sull’uscita dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per i Laburisti che, invece, speravano di ...

Gran Bretagna - PIL atteso in accelerazione nel 1° trimestre : Accelera l'economia britannica nel 1° trimestre dell'anno. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato infatti un incremento dello 0,5% su trimestre sopra il +0,2% registrato nei tre mesi precedenti ed in linea con le ...

Gran Bretagna - deficit commerciale cala a 13 - 6 miliardi di sterline : Scende il deficit complessivo della bilancia commerciale della Gran Bretagna. Il disavanzo cala infatti a -13,6 miliardi di sterline nel mese di marzo dai -14,4 miliardi di febbraio. Le attese degli ...