Gran Bretagna | inchiesta Telegraph | negli ospedali bimbi autistici tenuti in isolamento

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un vero e proprio tsunami sta travolgendo in queste ore il servizio sanitario britannico, l'NHS, in quanto un'della nota testata giornalisticaavrebbe svelato l'esistenza di rapporti del Ministero della Salute i quali rivelerebbero che moltissimisarebbero stati maltrattati e messi inin alcune struttureere sia pubbliche che private. Uno scandalo senza precedenti che potrebbe provocare gravissime conseguenze nella sanità d'Oltremanica. Secondo quanto riferisce lo stesso quotidiano britannico sulle sue pagine online, i responsabili delle strutture sanitarie in questione avrebbero agito in questa maniera perché non si trovava nessun posto adatto per potersi prendere cura di loro. Condizioni di degrado Secondo quanto riferisce la testata giornalistica italiana online, Leggo, che cita sempre fonti locali, iche sarebbero stati ...

Agenzia_Ansa : Ancora guai per uno #chef, crolla in Gran Bretagna la catena 'Italian style' di #JamieOliver #food #ANSA… - VerdiGg : Nakba – Il Diritto Al Ritorno - Rog_2 : RT @GiovanniFanfoni: In troppe nazioni, persino in Gran Bretagna, il matrimonio ruba e devasta l'infanzia o l'adolescenza di molte ragazze… -