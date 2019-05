Governo e imprese | un anno in chiaroscuro dal decreto dignità alla nuova Industria 4 0

Spread - il Governo isola Salvini. Allarme Bankitalia : “Rischio credito per famiglie e imprese” : Prima Ignazio Visco. Poi Di Maio, Conte, Tria, Moscovici, perfino il ministro delle Finanze austriaco. Nel giro di poche ore le istituzioni italiane ed europee si schierano tutte contro Matteo Salvini e la sua crociata contro l’Unione. Se l’obiettivo era coalizzare tutti contro la sua narrazione e polarizzare il dibattito, il leader del Carroccio ...

Il familismo uccide le imprese e il cambiamento del Governo non si vede. Sostiene Federmanager : 'Sulla Tav ' ha insistito Federmanager , 'si sta giocando una partita di consenso, è una strumentalizzazione politica che sta dividendo il Paese invece che collegarlo ai nostri vicini d'Oltralpe. Se ...

ESCLUSIVA Sen. Santanchè - FdI - : "Questo Governo fa male alle famiglie e alle imprese italiane" : In questo senso l'intelligenza politica di Giorgia Meloni e la sua capacità di individuare una strategia capace di guardare non soltanto all'oggi ma in una prospettiva di lungo periodo, ha consentito ...