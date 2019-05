Governare l’economia 4 0 | robot economy e digitalizzazione

leggioggi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Se da un lato le nuove tecnologie creano posti di lavoro attraverso molteplici meccanismi, tali per cui gli aumenti della produttività riflettono effetti positivi sulin generale, dall’altro queste trasformazioni possono richiedere adeguamenti significativi mettendo a rischio posti di lavoro sia in un settore rilevante delsia in diversi settori contemporaneamente. Secondo il rapporto Ocse “The Next Production Revolution”, le istituzioni devono monitorare e gestire attentamente gli adeguamenti, ad esempio, con politiche di lungo periodo in materia di competenze, di mobilità della forza lavoro e di sviluppo regionale. ==> Lo speciale Economia 4.0 <==: SCENARIO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE Non si conoscono la velocità e l’entità degli adeguamenti futuri ma avranno maggior successo i paesi che riusciranno ad adottare politiche orientate al futuro, ...

