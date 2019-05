Gommisti | cresce la presenza di aziende specializzate | +8% tra 2009 e 2018

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In Italia l’assistenza deiè sempre più richiesta, tanto che dalalil numero dipresenti sul territorio nazionale è passato da 6.238 a 6.734 unità, registrando una crescita dell’8%. Lo studio è di Federpneus (Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici) che indica, tra i motivi alla base di questa crescita, il rafforzamento dell’assistenza fornita agli automobilisti: un fattore a sua volta determinato dall’incremento del parco circolante italiano che si pone tra i primi a livello europeo e in testa nella classifica mondiale per densità automobilistica. Ma se la rete degli automobilisti continua are è anche per merito del progresso tecnologico che ha riguardato il settore automotive: questo ha coinvolto di conseguenza i pneumatici che sono diventati “intelligenti”, grazie alladi sensori che ne ...

ANSA_Motori : Gommisti, in 10 anni la rete cresce dell'8%. Exploit in Liguria #ANSAmotori - palermo24h : Cresce la rete dei gommisti in Sicilia ma Palermo è ultima in classifica - Alfonso0070 : RT @AnsaCalabria: In 10 anni rete gommisti cresce 15,8%+ - Calabria -