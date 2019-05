Gli Usa sospettano un nuovo uso di armi chimiche in Siria

Backup in cloud : i miGliori servizi da usare : Visto che avete la necessità di accedere a determinati file da qualunque dispositivo utilizzando una semplice connessione ad Internet, vorreste conoscere quali sono i migliori servizi da usare per il Backup in cloud. All’interno di leggi di più...

L’Inter svela la maGlia 19/20 : sarà usata con l’Empoli : La squadra femminile di FC Internazionale Milano e Nike presentano la divisa Home per la stagione 2019-20. Per la prima volta L’Inter affida alle calciatrici il lancio della nuova divisa a conferma del grande impegno del Club e di Nike rivolto alla crescita del calcio femminile. La nuova maglia si ispira alla divisa Away della […] L'articolo L’Inter svela la maglia 19/20: sarà usata con l’Empoli è stato realizzato da Calcio e ...

Gli Usa colpiscono l'Abruzzo la PB Tankers in black list Venezuela - lavoro a rischio in Abruzzo : Chieti - ''Il Dipartimento Tesoro Usa ha inserito la Società P.B. Tankers nella lista delle Società sanzionate per attività operate nell'ambito dell'economia petrolifera Venezuelana. Tra queste vi è anche la gestione della Nave di stoccaggio Alba Marina, situata al largo delle coste a sud di Vasto e funzionale alle attività estrattive del Campo Rospo Mare'', lo fa sapere Fit Cisl. "La ...

Usa - 21 tornado neGli stati centrali : Almeno 21 tornado hanno colpito diverse zone in Oklahoma, Texas, Missouri e Alabama da ieri sino a stamattina, secondo il National Weather Service, e altri potrebbero colpire alcune parti del Missouri e dell’Arkansas. Intanto, forti temporali con grandine e venti da uragano stanno flagellando zone degli stati Uniti centrali, con 17 milioni di persone in stato di allerta, incluse Oklahoma City e Tulsa, Wichita in Kansas, Kansas City e St. ...

Il M5S pubblica le otto 'colpe' politiche di Giorgia Meloni : 'Chieda scusa aGli italiani' : Le elezioni europee siano sempre più vicine. Si tratterà di una tornata elettorale che rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del Governo. All'indomani dei risultati probabilmente si conoscerà come si evolverà il futuro di un esecutivo che si regge su un "contratto" fra due forze particolarmente eterogenee. In molti ritengono che, nel prossimo futuro, la Lega tornerà a legarsi con Fratelli d'Italia, un partito ad essa molto più ...

Elezioni e iper-liberismo : mentre l’Europa guarda a destra - Gli Usa rivalutano la sinistra : In Italia siamo talmente presi a seguire le baruffe chiozzotte quotidiane dei nostri due semi-leader alla guida del governo nazionale che nessuno praticamente se n’è accorto: la “sinistra” avanza proprio là dove meno te l’aspetteresti, proprio là dove è nato e ha prosperato per circa un trentennio il capitalismo avviato dai due profeti iper-liberisti, Ronald Reagan per gli Usa e Margaret Thatcher per la Gran Bretagna, entrambi a capo, negli anni ...

Giovanni - nato senza tibia - potrà curarsi neGli Usa : raccolti 400mila dollari per operarlo : Grazie alla solidarietà di centinaia di persone i genitori di Giovanni, bimbo di Piazzola sul Brenta nato senza tibia, potranno portare il figlio negli Stati Uniti per sottoporlo a un intervento chirurgico.Continua a leggere

Johnny Depp accusa l'ex moGlie Amber Heard : «Si è dipinta i lividi sul corpo - era lei a picchiarmi» : È guerra tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. L'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari, ha accusato la donna di aver mentito sulle...

Sampdoria - Ferrero neGli Usa per la cessione del club : Ferrero USA – Dovrebbe tornare sabato in Italia il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in missione negli Stati Uniti d’America per la cessione del club. Come riporta l’ANSA, i prossimi saranno giorni decisivi per arrivare a un’intesa dopo un lungo corteggiamento da parte del gruppo guidato da Gianluca Vialli che dura ormai da settimane. Oggi […] L'articolo Sampdoria, Ferrero negli USA per la cessione del club è stato ...

Huawei accusa Gli Usa di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban : Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump. L'articolo Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban proviene da TuttoAndroid.

Huawei - ci rimettono anche Gli Usa 56 miliardi e 74 mila lavoratori : GUERRA FREDDA/ Dopo il bastone la carota. Rinviato lo stop delle forniture per il colosso cinese Huawei. La mossa costerebbe agli Usa 56 miliardi e tra 18mila e 74 mila posti di lavoro Segui su affaritaliani.it

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei neGli Usa : c’è tanto di più dello spionaggio : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA: c’è tanto di più dello spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei neGli USA : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA proviene da TuttoAndroid.

MalgioGlio si scusa per la lite con la De André. Lisa Fusco : "È pazza" - : Luana Rosato Cristiano Malgioglio si scusa con i telespettatori per la lite con la De Andrè, ma Lisa Fusco interviene e accusa la gieffina di avere "comportamenti da tossicodipendente" La lite andata in onda durante la settima puntata del Grande Fratello 16 tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André ha lasciato sbigottiti i telespettatori. I toni tra l’opinionista del reality show e la concorrente si sono accesi in modo inatteso e ...