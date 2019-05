Giro d’Italia 2019 | risultato e classifica della tappa di oggi Carpi-Novi Ligure | Caleb

Giro d’Italia 2019 - risultato undicesima tappa : Caleb Ewan firma la doppietta a Novi Ligure - soltanto quarto Elia Viviani : Caleb Ewan si aggiudica l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il velocista australiano della Lotto Soudal si è dimostrato il più forte del lotto leggendo alla perfezione un rettilineo d’arrivo decisamente complicato a causa del forte vento contrario e firmando una doppietta dopo il successo di Pesaro. La seconda giornata consecutiva dedicata agli specialisti della velocità, con il percorso di 221 km da Carpi a Novi Ligure ...

Dodicesima tappa Giro d’Italia 2019 : percorso - altimetria e diretta tv : Dodicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv Dopo tutta una prima parte dedicata per gran parte alle ruote veloci, ora al Giro d’Italia 2019 si comincia a fare sul serio. La Dodicesima tappa, in programma per giovedì 23 maggio 2019, vedrà il plotone partire da Cuneo per poi arrivare a Pinerolo dopo 158 km di corsa e sarà presente la prima vera salita di questa edizione numero 102 della Corsa Rosa. ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : tutto invariato in vista delle motagne : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha riservato sorprese e tutto è rimasto invariato in classifica generale, i distacchi tra i big non hanno subito variazioni al termine della frazione odierna: tutto tranquillo sulla strada da Carpi a Novi Ligure. Le distanze tra i favoriti della Corsa Rosa sono dunque immutate: Primoz Roglic conserva 1’44” di vantaggio su Vincenzo Nibali, sempre oltre i tre minuti Simon Yates ...

Giro d’Italia – Caleb Ewan vince in volata sul traguardo di Novi Ligure : Viviani spreca ancora a pochi metri dal traguardo! : Elia Viviani vince la 11ª tappa del Giro d’Italia: il ciclista della Lotto Soudal batte Demare e Ackermann in volata: Elia Viviani non riesce a coordinarsi con Sabatini e fallisce lo sprint decisivo Da Carpi a Novi Ligure, 221 chilometri di transizione verso la Pianura Padana nell’11ª tappa del Giro d’Italia. Una frazione che non presenta grandi difficoltà nè sotto il profilo altimetrico nè sotto quello planimetrico: ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - undicesima tappa : Valerio Conti resta in Maglia Rosa : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine dell’undicesima tappa, la frazione interlocutoria tra Carpi e Novi Ligure, che si è risolta con l’annunciata volata e nelle quale non ci sono stati incidenti. Valerio Conti rimane dunque in Maglia Rosa, Primoz Roglic è il migliore degli uomini di Classifica con 1’44” di vantaggio su Vincenzo Nibali, mentre Simon Yates e Miguel Angel Lopez sono ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Cuneo-Pinerolo : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Dopo due tappe completamente piatte, domani entreremo nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2019. La dodicesima tappa di giovedì 23 maggio prenderà il via da Cuneo e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi che nel 1949 vinse nella cittadina torinese dopo 192 km di fuga, ma su di un tracciato decisamente diverso. Difatti ci si aspettava di più dal percorso di questa tappa mossa ...

VIDEO Passo Gavia innevato - si scende…sciando : discesa bianca verso Santa Canterina - tappa del Giro d’Italia a rischio. Continuano i lavori : Dal Passo Gavia si scende…sciando. La discesa che dai 2621 metri s.l.m. porta a Santa Caterina Valfurva è infatti innevata per buona parte come possiamo osservare nel VIDEO girato da Robert Antonioli e Stefano Valfurva (sono sciatori dalle grandissime abilità, Robert ha vinto anche tre medaglie d’oro ai Mondiali di sci alpinismo). Gli enti locali stanno comunque lavorando alacremente per pulire la strada sia nel tratto in salita da ...

Giro d’Italia – Domani l’omaggio a Coppi - i ricordi dei figli Marina e Faustino : “ecco cosa disse mentre lo portavano via in barella” : Marina e Faustino ricordano papà Fausto: i pensieri dei figli di Coppi alla vigilia dell’omaggio del Giro d’Italia 2019 nella tappa Cuneo-Pinerolo “La mia mamma era una donna semplice“, dice Marina. “La mia mamma non era la dama bianca, era una donna e basta“, dice Faustino. Marina e Faustino sono i figli di Fausto Coppi indimenticato campione del ciclismo italiano e Domani il Giro d’Italia, nella ...

Giro d’Italia - la discesa dal passo Gavia non si fa con la bici ma con gli sci : il percorso con metri di neve : Il passo Gavia, fino a ieri, si presentava così: strada bianca e muri di neve ai lati. Lo scialpinista Robert Antonioli lo ha fatto con gli sci, percorrendo la discesa che dovranno affrontre i corridori del Giro d’Italia. La tappa col passo Gavia, che partirà da Lovere e arriverà a Ponte di Legno con, in mezzo, passo della Presolana e Mortirolo, è in programma martedì 28 maggio. Gli organizzatori sono al lavoro per rimuovere la neve e sono ...

Giro d’Italia – Thomas De Gendt esilarante sui social : il belga si prende gioco della Corsa Rosa [FOTO] : Thomas de Gendt ironico sui social dopo la decima tappa del Giro d’Italia 2019: il tweet del belga della Lotto è tutto da ridere E’ andata in scena ieri la decima tappa del Giro d’Italia 2019: i corridori hanno affrontato un percorso uniforme, del tutto pianeggiante, senza troppe difficoltà, se non gli elementi urbani come dossi, rotatorie ed un piccolo tratto di pavè sul finale. A pochi metri dal traguardo una brutta ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Cuneo-Pinerolo : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà domani, giovedì 23 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la dodicesima tappa, la decima in linea: saranno 158 i km che porteranno il gruppo da Cuneo a Pinerolo. Partenza fittizia alle ore 13.10, partenza reale alle ore 13.15, arrivo previsto tra le ore 16.59 e le ore 17.25. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 12 cronotabella Cuneo-Pinerolo km 158 ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani : “Il declassamento a Orbetello mi ha mandato in confusione. Ho perso fiducia - ma la corsa non è ancora finita” : Elia Viviani non ha ancora centrato il successo al Giro d’Italia 2019. Il campione italiano lo scorso anno era stato assoluto protagonista della corsa Rosa, riuscendo ad imporsi in quattro tappe e conquistando poi anche la maglia ciclamino. In questa edizione il velocista della Deceuninck-Quick Step non è invece riuscito ancora a lasciare il segno, chiudendo in tre occasioni al secondo posto, battuto da Pascal Ackermann, Caleb Ewan e ieri ...

Giro d’Italia – La tremenda caduta della 10ª tappa costa cara a Moschetti - il corridore della Trek costretto al ritiro : Il corridore della Trek ha riportato un lieve trauma cranico e una sublussazione alla spalla sinistra, problemi che non gli consentiranno di essere al via dell’undicesima tappa Si è concluso in anticipo il Giro d’Italia 2019 per Matteo Moschetti, coinvolto nella caduta che ha caratterizzato gli ultimi chilometri della decima tappa. Il corridore della Trek-Segafredo ha sbattuto violentemente il capo contro le transenne, ma ...

Giro d’Italia – Cipollini è una furia : “volate folli - prima o poi qualcuno s’ammazza. Viviani? Torno in bici se dite che…” : L’ex sprinter italiano ha criticato aspramente le volate del Giro d’Italia, soffermandosi anche sul momento di Elia Viviani Le volate di oggi non piacciono a Mario Cipollini, troppa confusione e alcuni atteggiamenti spocchiosi che rischiano solo di creare danno ai corridori. L’ex sprinter italiano, tra i più veloci di sempre, si è soffermato ai microfoni della Gazzetta dello Sport su cosa non funziona nelle volate di ...