Giro d’Italia 2019, Elia Viviani si ritira: “Lascio, c’è qualcosa che non va” (Di mercoledì 22 maggio 2019) Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il velocista azzurro è arrivato alle spalle (4° posto) dell'australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ha vinto in volata l'undicesima tappa da Carpi a Novi Ligure.



