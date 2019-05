Giro d’Italia 2019 | Elia Viviani si ritira | “Inutile continuare così | devo fermarmi e

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il quarto posto odierno sarà l’ultimo piazzamento diald’Italia: sul traguardo di Novi Ligure ad imporsi è stato l’australiano Caleb Ewan, eil velocista azzurro, nel corso del “Processo alla Tappa” ha annunciato il ritiro dalla Corsa Rosa, dal momento che da domani sono previste tante montagne. Non cerca alibi il campione italiano ai microfoni RAI: “Si vede che non sono sereno, c’è qualcosa che non va quando andiamo in gara. Ci abbiamo provato, il quarto posto di oggi conferma che qualcosa non va. Non ho ancora capito cosa sia,staccare con la testa e ritrovare serenità“. Prosegue l’azzurro: “Non faccio le mie volate. Ricerchiamo quella potenza che avevo nelle prime tappe e poi ritorneremo a vincere. La condizione c’è, manca qualcosa a livello di testa, non èche di solito ...

