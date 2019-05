Giro d’Italia 2019 – Decisione clamorosa di Elia Viviani | il ‘Profeta’ spiazza tutti dopo

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il velocista italiano ha deciso di ritirarsi dald’Italia, sottolineando di dover trovare serenità staccando la spina per qualche giornosi ritira dald’Italia. Lo annuncia lo stesso corridore veronese al termine dell’undicesima tappa, conclusa al quarto posto: “ne abbiamo discusso tanto in questi dieci giorni e una vittoria oggi poteva forse cambiare le cose, ma il miofinisce oggi – le sue parole ai microfoni di Processo alla Tappa. Massimo Paolone/LaPresse “Non ci sono, devo staccare la spina e ritrovare la serenità che mi manca. Inutile ricercare qualcosa che non arriva. Mi fermo e preparo la seconda parte di stagione. Non sono sereno, c’è qualcosa che non va. Alla partenza sono tranquillo e felice di essere qui al, poi in gara c’è qualcosa che non va. Ci abbiamo provato, la condizione non è neanche male, perché ...

