Giovane coppia costruisce la casa dei sogni - ma per un errore dell’impresa edile sul terreno sbagliato : Tutto si sarebbero aspettati Mark Voss e sua moglie tranne di finire dentro un incubo legale come quello che in cui si sono impantanati. I due hanno coronato il sogno di costruire la casa dei loro desideri, ma per sbaglio è stata edificata su un terreno che non è di loro proprietà, ed ora è nata la prevedibile contesa con il reale proprietario del terreno . Voss è un agente immobiliare che possedeva diversi lotti di terreno a Tampa, ...

Giovane coppia festeggia il suo anniversario nelle fogne : In una coppia, è importante avere interessi simili: e a volte può essere difficile se si hanno gusti strani. Per questo Dan MacIntyre e Dunya Kalantery possono dirsi fortunati ad essersi incontrati e innamorati, dato che nutrono una insolita passione per i “fatberg”. Se non sapete cosa sono i fatberg, probabilmente non siete gli unici. Il termine è usato nel Regno Unito per descrivere i grumi di grasso e gli oggetti che non si sciolgono ...