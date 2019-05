Giornata della biodiversità | AIAB e PEFC Italia siglano accordo per la sostenibilità

Giornata della biodiversità - ecco le specie che in Italia rischiano l’estinzione : dal lupo all’orso bruno fino ad api e farfalle : “La diversità biologica è vitale per la salute e il benessere umano. Esorto tutti – governi, imprese e società civile – a intraprendere azioni urgenti per proteggere e gestire in modo sostenibile la fragile e vitale rete della vita sul nostro unico ed unico pianeta”. Con questa frase il segretario generale dell’Onu, il portoghese Antonio Guterres, ha lanciato online la campagna per la Giornata Mondiale della ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della terza Giornata. Vittorie di misura per Thailandia e Malesia : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella terza giornata di gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi del Thailandia, per 3-2 sulla Russia, e della Malesia, per 3-2 sull’India. Di seguito tutti i risultati odierni: Gruppo 1A Thailandia-Russia 3-2 Riposa: Giappone Gruppo 1B Oggi riposo per ...

Softball - Serie A1 : nel recupero della prima Giornata di ritorno Bussolengo batte Pianoro all’extra inning : Si è recuperato questo pomeriggio il secondo dei match tra Specchiasol Bussolengo e Tecnolaser Europa Pianoro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Originariamente programmato per l’11 maggio, questo incontro ha subito un rinvio a causa del maltempo. La vittoria è andata a Bussolengo, ma non senza fatica: è stato infatti necessario un extra inning per decidere una contesa che, al termine dei sette ...

Il 23 maggio - Giornata della legalità 2019 : Il 23 maggio, Giornata della legalità, in cui si commemora il XXVII anniversario dalla Strage di Capaci. Riflessione del CNDDU

Serie A - la raccomandazione della Lega per l’ultima Giornata : “Tolleranza attesa squadre di 5 minuti” : Domenica sera in Serie A si giocheranno in contemporanea sei gare, quelle rimaste con qualcosa ancora da chiedere al campionato. A tal proposito, e per permettere la puntualità di ogni partita, la Lega ha diramato una breve nota in cui specifica quella che sarà la tolleranza in merito all’attesa delle squadre in campo. Si legge: “Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in ...

Giornata Mondiale della Biodiversità - FederBio : urgente arginare la perdita a ritmi senza precedenti : Domani, mercoledì 22 maggio, in occasione della Giornata dedicata alla Biodiversità, FederBio lancia l’allarme sui rischi globali legati al crescente tasso di estinzione delle specie animali e vegetali. È in corso quella che è stata definita la sesta estinzione di massa della storia del pianeta, si calcola che entro la fine del secolo il 50 per cento delle specie viventi saranno a rischio di sopravvivenza. Secondo uno studio dell’Ipbes, il ...

Giornata Mondiale della Biodiversità - Coldiretti : in Italia persi 3 frutti su 4 : “In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di Biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati“: è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. “In Italia nel secolo ...

Conclusa la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista : Conclusa la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista promossa dall’ENPAB con l’alto patrocinio del Ministero della Salute, svoltasi in 24 Piazze italiane il 18 e 19 maggio scorso. Focus di quest’anno è stata la sostenibilità ambienale. A Cosenza l’evento è stato organizzato a Piazza Bilotti e coordinato dal Dott. Saverio Bruni insieme al fIduciario ENPAB Dott. Ornella Muto. Hanno partecipato all’evento numerosi biologi ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della seconda Giornata. L’Inghilterra supera la Danimarca : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella seconda giornata di gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi del Giappone, per 3-2 sulla Russia, e dell’Inghilterra, per 3-2 sulla Danimarca. Di seguito tutti i risultati odierni: Gruppo 1A Giappone-Russia 3-2 Riposa: Thailandia Gruppo ...

La Convenzione sulla diversità biologica dell’ONU e Slow Food insieme per la Giornata mondiale della biodiversità : La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è lieta di avere Slow Food come partner per la Giornata mondiale della biodiversità di quest’anno, il 22 maggio. Tema per il 2019 è Our Biodiversity, Our Food, Our Health proprio per sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra la biodiversità, i sistemi alimentari e la salute umana, toccando gli aspetti della diversità biologica e culturale più tangibili nella vita quotidiana delle persone ...

Puglia : il 24 maggio la Giornata regionale della Disabilità - tra difficoltà e inclusione sociale : Il 24 maggio, presso l’Agorà della sede del Consiglio regionale della Puglia si terrà la Giornata regionale della Disabilità: un’occasione per portare i cittadini e le Istituzioni a non spegnere mai il faro sulle problematiche e sulle difficoltà sanitarie, sociali, scolastiche dei diversamente abili, ma anche un’opportunità per mettere in risalto grandi e piccoli successi che ben rappresentano esemplari di inclusione sociale e di ...

La classifica della Serie A a una Giornata dalla fine : Quattro squadre si giocheranno all'ultima giornata gli ultimi due posti in Champions League, mentre Genoa e Fiorentina rischiano grosso

Ambiente - WWF : Tutti gli appuntamenti della Giornata delle Oasi : Torna la Giornata delle Oasi WWF, una domenica di eventi ed iniziative speciali, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico. Le Oasi del WWF (la prima fu Burano, nata nel 1967) hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica. Ma, soprattutto, il successo delle 100 Oasi si misura con ...

Serie A - le partite della 37ª Giornata e dove vederle : Dopo i tre anticipi di ieri, oggi se ne giocano altre sei, tra cui Napoli-Inter e Juventus-Atalanta