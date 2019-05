Ginnastica artistica | Campionati Italiani di categoria 2019 | tutte le partecipanti | tante

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nel weekend del 24-26 agosto si disputeranno idi, a ospitare la competizione sarà la città di Aci Castello (in provincia di Catania). Si assegneranno cinque tricolori: due per le seniores e i tre delle varie fasce juniores, all’evento non parteciperanno le atlete di punta del nostro movimento per quanto riguarda laseniores, presenti invecestelle under 16. In starting list figurano Irene Lanza, Sara Ricciardi, Francesca Noemi Linari, Giulia Bencini, Sara Berardinelli che dovrebbero contendersi il titolo tra le big. Angela Andreoli sarà la ragazza da battere tra le Juniores 1, in J2 ci sono India Bandiera e Veronica Mandriota, in J3 spiccano Giulia Cotroneo e Camilla Campagnaro oltre a Micol Minotti. Di seguitole ammesse aididie le varie starting list. CLICCA QUI PER ...

fratetoc : Ginnastica artistica – Gym For Life, saggio nel bosco incantato e importanti gare - zazoomnews : Ginnastica artistica World Challenge Cup 2019: i convocati dell’Italia per la tappa di Osijek. Ci sono Cingolani e… - mmorphine_ : @schlbi78 Per fortuna c’era la ringhiera e mi sono praticamente salvata dal finire con sedere e testa sul marciapie… -