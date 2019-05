GF | Luxuria piange | Mi sentivo responsabile dell’infelicità dei miei2

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Luana Rosato Vladimir, chiusa nella Casa del Grande Fratello 16, ha raccontato ai ragazzi alcuni dei momenti drammatici vissuti durante la giovinezza Ospite della Casa del Grande Fratello 16, Vladimirha avuto modo di raccontare ai ragazzi come è riuscita ad accettare la sua vera indole, senza nascondere il dolore per la sofferenza causata ai genitori. A differenza della madre e del padre, che hanno dovuto lottare con i pregiudizi della gente, le sorelle di Vladimir hanno accettato fin da subito la vera natura della. “Ho sentito tanto gli sguardi degli altri – ha rivelato lei ai ragazzi del GF, confermando di aver ricevuto insulti soprattutto dagli uomini – . E anche le botte...ma non voglio fare del vittimismo, perché ormai ho superato tutto”. I ricordi di Vladimir, quindi, continuano e si fermano ad uno dei momenti che hanno maggiormente segnato la ...