Georgina Rodriguez è la regina di Instagram

Georgina Rodriguez si prende la scena al Festival di Cannes - : Marco Gentile Georgina Rodriguez ha sfilato sul red carpet di Cannes e ha attirato le attenzioni dei fotografi e dei suoi tanti fan. La scollatura della spagnola non è passata di certo inosservata Georgina Rodriguez è sicuramente la wag più seguita sui social network. Merito della sua bellezza ma anche della sua relazione con uno dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. La spagnola spopola su Instagram con ...

Vacanze di Pasqua in Croazia per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo tra sensualità e routine di bellezza [VIDEO] : Georgina Rodriguez si rilassa in Croazia, la fidanzata di Cristiano Ronaldo trascorre le Vacanze di Pasqua tra sensualità e routine di bellezza Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono concessi giorni di relax dopo la vittoria dello Scudetto della Juventus. La coppia è stata avvistata a Dubrovnik in Croazia, dove ha affittato una lussuosa villa sul mare in occasione delle Vacanze di Pasqua. In particolare la fidanzata di CR7 si è ...

Georgina Rodriguez orgogliosa di Cristiano Ronaldo : il post social dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus : Georgina Rodriguez affida ai social i complimenti per il suo Cristiano Ronaldo ed il suo primo Scudetto in bianconero La Juventus è campione d’Italia: grande festa ieri allo Stadium per l’ottavo Scudetto consecutivo conquistato dai bianconeri. Giornata speciale per Cristiano Ronaldo, al suo primo Tricolore: nonostante la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, l’attaccante portoghese ha manifestato ...

Tra me e Ronaldo amore a prima vista! Georgina Rodriguez - la compagna di CR7 : "Tra noi è stato amore a prima vista", così Georgina Rodriguez, modella di 24 anni, racconta il suo amore per Cristiano Ronaldo. L'intesa tra i due è sbocciata nel 2016, a novembre 2017 la coppia ha avuto la prima figlia, Alana Martina, che per Ronaldo invece è stata la quarta dopo Cristiano Jr. e i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata. Oggi la Georgina racconta se stessa e il rapporto col campione della Juventus al Corriere ...

Ronaldo - Georgina Rodriguez spiazza tutti : “Ci capiamo con uno sguardo” : Georgina Rodriguez racconta in un’intervista il suo rapporto con il campione portoghese, ora nella Juventus, Cristiano Ronaldo Dal suo arrivo in Italia, Cristiano Ronaldo, insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez, ha scatenato non solo i tifosi della Juventus ma anche il gossip nostrano. Dopo gli acquisti milionari e il sospetto di un’altra gravidanza in arrivo, […] L'articolo Ronaldo, Georgina Rodriguez spiazza tutti: ...

Georgina Rodriguez : «I miei piani con CR7? Una clinica per il trapianto di capelli» : Leggi anche Cimmino: «Ronaldo e Georgina coppia d'oro: con loro vendite al + 40% E di conquistare lo scapolo più ambito del mondo. «È stato amore a prima vista per entrambi. C'è una grande armonia ...

Georgina Rodriguez spettatrice della debacle juventina - il suo sexy e costoso look non passa inosservato allo Stadium [FOTO] : Nel pre-partita di Juventus-Ajax la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è mostrata in tutta la sua bellezza allo Stadium: la presenza di Georgina Rodriguez però non ha portato bene ai bianconeri Georgina Rodriguez, ieri sera allo Stadium, è stata spettatrice della sconfitta della Juventus contro l’Ajax, che ha portato all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. La fidanzata di Cristiano Ronaldo nel pre-partita, dando ...

Georgina Rodriguez : il lato B è esplosivo : Sexy e sportiva: Georgina Rodriguez stupisce con la sua bellezza anche mentre si allena mandando in visibilio il web. L'ultimo scatto in palestra ha fatto il giro del mondo, conquistando le pagine dei ...

Quant'è romantica la serenata di Cristiano Ronaldo per Georgina Rodriguez? : L'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez va a gonfie vele. Non c'è spazio per ripensamenti, cali di passione o, peggio, tradimenti. La coppia è sempre più affiatata e, di recente, la bella ...

Georgina Rodriguez in verde mela - l’allenamento sexy della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez si distingue in palestra per il suo look sexy e color verde mela: l’allenamento della bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez è sempre più social. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si allena in palestra e si scatta una foto durante gli esercizi ginnici. In risalto nello scatto postato su Instagram il look aderentissimo e verde mela della Wags, che mette in risalto il suo perfetto lato b. Ecco ...

Georgina Rodriguez - ecco come ha conosciuto Cristiano Ronaldo : Da semplice commessa a compagna del calciatore più ricco, premiato, celebrato e desiderato del mondo. Georgina Rodriguez, 25enne argentina, ha raccontato ad Elle come e quando ha conosciuto Cristiano Ronaldo, asso portoghese da quest'anno in Italia, sponda Juventus.Madre di Alana Martina dos Santos Aveiro, avuta con Cristiano dopo i 3 figli del calciatore nati tramite gestazione per altri, Georgina faceva la commessa, quando ha ...

Georgina Rodriguez : età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Ronaldo : Georgina Rodriguez: età, altezza e peso. Chi è la fidanzata di Ronaldo Chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina è nata a gennaio del 1994. Ha 24 anni, 9 in meno del suo ragazzo (e molto probabilmente futuro consorte) Cristiano Ronaldo. È alta 1 metro e 68 e pesa poco meno di 60 chili. Pur essendo un personaggio pubblico, il suo profilo Instagram appare a prima vista tutt’ altro che “ artefatto” e innaturale ma anzi, scorrere la sua ...

Georgina Rodriguez racconta come ha conosciuto Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più ammirate di tutto il mondo. CR7 e la bella modella stanno insieme da diversi anni e insieme hanno costruito una bella famiglia. Georgina ha regalato al campione portoghese anche una splendida bimba, Alana Martina, che si è aggiunta agli altri figli del campione di Madeira: Cristiano Jr., e i gemellini Eva e Mateo. La Rodriguez si occupa con grande amore dei piccoli di casa Ronaldo ...

Georgina Rodriguez si confessa : “Cristiano Ronaldo? Colpo di fulmine da Gucci. Ma poi al secondo incontro…” : Georgina Rodriguez racconta il primo incontro con Cristiano Ronaldo e il Colpo di fulmine che ha unito la coppia più famosa del calcio mondiale Lui il calciatore più famoso e popolare della storia, lei una semplice commessa: sebra l’inizio di una commedia romantica, ma invece è l’inizio della storia d’amore fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La splendida modella argentina ha raccontato, in un’intervista ad ...