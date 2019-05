Gazzetta | Juventus | telefonata tra Agnelli e Sarri

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Juventus - Mauro Icardi dice no. Vaffa alla Gazzetta dello sport : "Resto all'Inter - dite falsità" : alla Juventus? No, grazie. Mauro Icardi risponde così, via Instagram, alla prima pagina della Gazzetta dello sport che ipotizzava un suo passaggio ai bianconeri. Non sarà più capitano dell'Inter, dopo mesi di polemiche incrociate, ma l'attaccante argentino dimostra attaccamento ai nerazzurri informa

Juventus - secondo la Gazzetta anche Mandzukic sarebbe tra i possibili partenti : Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore, la Juventus è pronta a rivoluzionare la sua rosa in estate. Gran parte degli investimenti però dovrebbero passare anche da cessioni pesanti, soprattutto in caso di permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per giugno, sarà molto importante, in quanto dovrebbe confermare la perdita finanziaria della società bianconera, come ...

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Juventus - Bernardeschi alla Gazzetta : “Qui diventato leader” : Juventus Bernardeschi – Una stagione a due facce quella di Federico Bernardeschi alla Juventus. alla consapevolezza di poter diventare un pilastro della squadra si è accompagnato un rendimento troppo altalenante da inizio anno ad oggi. Un avvio di campionato esaltante, due gol nelle prime giornate e la grande prova di Valencia. L’infortunio poi ha rallentato […] L'articolo Juventus, Bernardeschi alla Gazzetta: “Qui ...

Icardi-Juventus - “Gazzetta” : l’attaccante ha espresso la sua preferenza! : ICARDI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Gazzetta“, resta ancora in bilico il prossimo futuro di Icardi. L’attaccante nerazzurro sarebbe pronto a dire addio all’Inter qualora le due parti non dovessero trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. L’Atletico Madrid e il PSG restano alla finestra, ma la sensazione è che l’attaccante abbia già […] More

La Gazzetta dello Sport : 'Juventus del futuro - ora Ronaldo aspetta rinforzi' : Uno dei giocatori più delusi dalla cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League è sicuramente Cristiano Ronaldo, apparso triste nel post partita. La mamma del portoghese ha sottolineato come suo figlio fosse dispiaciuto ma allo stesso tempo voglioso di ripartire e di cercare prestigiosi traguardi il prossimo anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portoghese avrebbe chiesto al presidente Agnelli acquisti di qualità per cercare di ...