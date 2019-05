Gattuso-Milan | Maldini spaventa ringhio | “Valutare a mente fredda”

Milan - Maldini : “Devo valutare Gattuso a mente fredda” : ‘‘Io e Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo più compagni di squadra”. E’ il pensiero di Paolo Maldini, direttore strategico dell’area sport del ...

Panchina Milan - il club rossonero valuta la conferma di Gattuso : Panchina Milan – Il Milan è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Frosinone, il club rossonero è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma la situazione è appesa ad un filo per la squadra di Gattuso che dovrà sperare in un passo falso di Inter o Atalanta ed ottenere tre punti sul campo della Spal. Il pensiero è rivolto inevitabilmente alla prossima stagione, il Milan non potrà permettersi una ...

Milan - Romagnoli : “Champions? Ci crederemo fino alla fine. Gattuso persona vera” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano di Champions, di Gattuso e dell’addio di Barzagli. Nel dettaglio, per Romagnoli una mancata qualificazione “non sarebbe sinonimo di fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l’ultimo strattone, ...

Milan - l’orgoglio di Gattuso : “con me sono arrivati i risultati. Io ‘bravino’ - mi riconfermerei” : Gennaro Gattuso senza peli sulla lingua dopo la vittoria contro il Frosinone: l’allenatore del Milan mette nero su bianco i risultati e parla di una possibile riconferma Il Milan supera 2-0 il Frosinone e aggancia, almeno per qualche ora, la zona Champions League. I rossoneri dovranno aspettare il risultato di Juventus-Atalanta, con i bergamaschi che necessitano di 4 punti nelle ultime due gare per avere la certezza matematica di ...

Abate - l’addio è commovente : abbraccio con Gattuso e compagni - l’applauso di San Siro e la maglia ‘con il Milan nel cuore’ [VIDEO] : Ignazio Abate lascia il Milan in uno scenario commovente per l’ultima a San Siro: abraccio con compagni e Gattuso, gli applausi dello stadio e una maglia con una dedica speciale Milan-Frosinone è stata l’ultima partita giocata da Ignazio Abate con la maglia del Milan. Il terzino rossonero infatti, a fine stagione lascerà il Milan dopo 20 anni passati fra giovanili, prestiti e prima squadra, sempre sotto contratto con la squadra ...

Milan-Frosinone - Gattuso : “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora Speriamo in un risultato positivo della Juventus“. Sulla rosa, Gattuso ...

Milan-Frosinone - le formazioni ufficiali : Gattuso con Borini : Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata. Milan-Frosinone, le formazioni ...

Milan - ultima di Ignazio Abate a San Siro. Gattuso si commuove : “quanti schiaffi gli tiravo da ragazzino - mi mancherà” : Gennaro Gattuso si commuove alla domanda sull’ultima partita di Ignazio Abate a San Siro: l’allenatore del Milan racconta un piccolo aneddoto riguardante gli ‘schiaffi’ di quando erano compagni di squadra Quella di domani sarà l’ultima partita di Ignazio Abate a San Siro con la maglia del Milan. Il terzino di Santa Maria Capua Vetere ha passato 20 anni in rossonero, passando dalle giovanli alla prima squadra, ...

Milan ‘padrone del suo orgoglio’ - Gattuso suona la carica : “diamo il massimo! Futuro? Nulla da dimstrare. E su Allegri…” : Gattuso sprona il Milan in conferenza stampa: rossoneri chiamati a dare il massimo senza pensare al risultato dell’Atalanta, dopo la certezza matematica si guarderà la classifica e si tireranno le somme Ultime due gare da giocare con il coltello fra i denti. È questo che chiede Gattuso al suo Milan in vista degli impegni con Frosinone e Spal. Rossoneri padroni del proprio orgoglio, chiamati a fare più punti possibili e puntare alla ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Milan - che picconata di Silvio Berlusconi : fischiano le orecchie di Gattuso : L’ex presidente del Milan ha lanciato una frecciata a Gattuso, criticando il modulo utilizzato dall’allenatore rossonero Gattuso, Conte, Di Francesco e Sarri. Chi vorrebbe da tifoso al Milan? “Mi astengo da dare indicazioni, che potrebbero suscitare inconvenienti”, taglia corto Silvio Berlusconi a ‘L’Aria che tira’. Spada/LaPresse Il Cavaliere poi però si lascia andare ad una velenosa frecciata: ...

DIRETTA/ Fiorentina-Milan - risultato finale 0-1 - : Gattuso sbanca il Franchi! : DIRETTA Fiorentina Milan streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca al Franchi e vale per la 36giornata del campionato di Serie A.

Milan - Gennaro Gattuso può restare : ribaltone - come tenersi la panchina rossonera : Forse, per Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan non è ancora finita. Certo, tutto è legato alla qualificazione in Champions League. Ma la vittoria con la Fiorentina dà concrete speranze al mister di rimanere. La voce viene rilanciata da Sport Mediaset, secondo cui l'addio di Ringhio alla panchin

Rincorsa alla Champions : il Milan di Gattuso non molla : Emozioni a non finire nella Rincorsa alla Champions. La lotta si fa sempre più difficile perché davanti corrono e le