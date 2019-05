Garage Italia guarda all’elettrico con Icon-e

Fiat 500 Jolly Icon-e - Con Garage Italia la spiaggina diventa elettrica : L'elettrificazione arriva anche nell'atelier di personalizzazione creato da Lapo Elkann, Garage Italia , che presenta Icon-e , un nuovo progetto che punta a restaurare modelli del passato trasformandoli in elettrici. Il primo modello della nuova serie di vetture a emissioni zero è basato su una Fiat 500 Jolly , una spiaggina costruita a partire dalla fine degli anni cinquanta dalla carrozzeria Ghia. Il bicilindrico lascia spazio all'elettrico. ...

Spiaggina Icon-E - simbolo della partnership Michelin e Garage Italia : Altro punto in comune per Michelin e Garage Italia riguarda l' economia circolare , e in particolare il re-use . È da questo aspetto che nasce il nuovo progetto Icon-E di Garage Italia : la storia ...