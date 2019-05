Game of Thrones | cosa sappiamo delle serie spin-off

Game of Thrones - Bronn lavora a una criptovaluta per vegani : Attenzione: se non avete visto l’ultima puntata di Games of Thrones, questo articolo CONTIENE SPOILER Jerome Flynn, l’attore che ha interpretato Bronn nella serie tv Game of Thrones, è entrato a far parte del comitato consultivo per una startup che ha lanciato la propria criptovaluta finalizzata a promuovere lo stile di vita vegano e una produzione etica di cibo. L’attore, vegetariano da 35 anni e attivista per i diritti degli animali, ...

Game of Thrones - i colpi di scena più scioccanti della serie : ATTENZIONE: spoiler sul finale di Game of Thrones Game of Thrones è finito: dopo dieci stagioni finalmente abbiamo saputo qual era il destino di Westeros. Con un nuovo re sul trono (non di spade), possiamo finalmente guardare indietro alle tante svolte improvvise ed eclatanti che hanno caratterizzato questa serie tv che di sicuro non ha risparmiato ai suoi spettatori emozioni forti e sentimenti contrastanti. Ovviamente l’ultimo colpo di ...

Game of Thrones 8 - recensione puntata finale : una conclusione troppo 'frettolosa' : Il tanto atteso finale di "Game of Thrones" è finalmente andato in onda. L'episodio ha in gran parte messo in evidenza le caratteristiche che hanno contraddistinto quest'ottava stagione: velocità e approssimazione. Reduci dalla terribile regressione di Jaime Lannister e dalla morte indegna della regina Cersei, gli spettatori sono stati definitivamente stroncati da questa puntata conclusiva che al contempo ha segnato la chiusura dell'intera saga ...

Game of Thrones è finita - tutti i numeri della serie culto : Dopo 8 stagioni e altrettanti anni di attesa, è andata in onda l'ultima puntata della serie Hbo Game of Thrones, tratta dai libri fantasy di R.R. Martin. Uno dei finali di serie più atteso degli ultimi anni, che infatti è stato visto da milioni di persone nel mondo: più di 19 milioni nei soli Stati Uniti. Un record, come da record sono i numeri che hanno accompagnato in questi anni il racconto delle vicende dei Sette Regni di Westeros, fra la ...

Il malinconico e un po' scontato mondo di Game of Thrones : Fuoco e sangue. E cenere. È in mezzo a questa lugubre aggiunta al motto di Casa Targaryen che si aggirano i sopravvissuti alla distruzione di Approdo del Re, scatenata da Daenerys e il suo drago nel penultimo episodio del Trono di Spade. Con l’ottava stagione si è definitivamente concluso un ciclo c

L’ultima stagione di “Game of Thrones” non ci ha dato il finale promesso : Questo articolo è apparso per la prima volta Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoAttenzione: allerta spoilerDomenica scorsa l’inverno è arrivato ed è anche finito, proprio come le speranze e i sogni riposti nel finale di “Game of Thrones”.Nell’episodio 6 dell’ottava stagione, “The Iron Throne”, Daenerys Targaryen viene uccisa da Jon Snow, che si ricongiunge ai ...

Game of Thrones - finale da record di ascolti sia per l'America che per l'Italia : record negli Stati Uniti e record in Italia. La notizia più scontata del finale di Game of Thrones non sta tanto nel finale stesso, ma nel fatto che l'ultima puntata della saga targata Hbo ha registrato i numeri più alti di sempre. Partiamo dagli Stati Uniti, dove "The Iron Throne" (questo il titolo dell'attesissimo episodio) ha ottenuto un ascolto di ben 19,3 milioni di telespettatori.In tanti si aspettavano lo sfondamento del muro dei ...

L’esaltante finale di Game of Thrones - secondo Licia Troisi : Sono sempre stata piuttosto fredda nei confronti di Game of Thrones. Avevo abbandonato la lettura dei libri al primo, consapevole che non fosse esattamente my cup of tea – anche se, come Tyrion, ci avevo creduto, con tutto il mio cuore, all’inizio. Avevo cominciato a guardare la serie un po’ perché era lavoro, stante la mia attività di scrittrice fantasy, un po’ perché pensavo che la serialità televisiva potesse superare quel che non mi piaceva ...

Game of Thrones - Emilia Clarke sul twist di Daenerys : 'Jon l'ha accettata e amata' : L'epilogo di Game of Thrones ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan, specie per quelli che sostenevano Daenerys Targaryen. La Madre dei Draghi è morta uccisa da Jon Snow prima di avere la possibilità di sedersi sul Trono di Spade. Una decisione che ha distrutto emotivamente il personaggio interpretato da Kit Harington, scoppiato in lacrime per aver trafitto al cuore la donna che amava. Tyrion Lannister gli ha fatto capire come non fosse ...

His Dark Materials - ancora fantasy per Hbo dopo Game of Thrones : dopo Game of Thrones arrviano His Dark Materials: Hbo ha programmato perfettamente i tempi scenici della nuova serie fantasy mostrando con il primo teaser le immagini inedite dello show tratto dalla celebre – soprattutto nel mondo anglosassone ma pubblicata anche in Italia da quelli della Salani – Queste oscure materie firmata da Philp Pullman. Il primo volume della trilogia (che recentemente ha avuto anche un quarto libro) dal ...

Game of thrones - finale - sceneggiatori e gerarchia aziendale : Si conclude una delle serie più di successo degli ultimi anni e la fabbrica del disfattismo (chiamata da alcuni “il pubblico”) si dichiara insoddisfatta. Stephen King dice che è normale, alla gente non piace che le cose finiscano. La suburra rincara la dose scagliandosi contro il bersaglio preferito in caso di fallimento, ovvero gli sceneggiatori. Se ci fate caso, quando un film va bene è merito del regista; viceversa, degli sceneggiatori. ...

Le domande lasciate in sospeso dal finale di Game of Thrones : ATTENZIONE: spoiler sull’episodio finale di Game of Thrones Dopo 73 episodi, Game of Thrones si è concluso con un epilogo piuttosto definitivo, che ha però lasciato l’amaro in bocca a diversi spettatori. Era difficile in effetti concludere tutte queste vicende senza un minimo di fretta (dato anche il numero ridotto di episodi), ma c’è da dire che gli showrunner David Benioff e DB Weiss hanno lasciato diversi punti in sospeso. ...

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...