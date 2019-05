Frittelle di Riso | la Ricetta Veloce in Versione Napoletana

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 22 maggio 2019)di: lainLedisalate sono l’ideale per realizzare un antipasto sfizioso. Si tratta di una preparazione davvero semplice e anti spreco che vi permetterà, infatti, di utilizzare anche ilavanzato. Vi basterà passare ilgià cotto in po’ di olio per poi aggiungere uova sbattute con la farina, un po’ di latte, erbe aromatiche tritate e parmigiano. Una volta pronto l’impasto modellatelo con le mani e friggete in abbondante olio bollente. Le vostredisono pronte per essere servite calde come antipasto, oppure fredde per un picnic o per un buffet, magari in formato mini. Laper realizzare lediè davvero semplice, l’importante è rispettare i tempi di riposo per far raffreddare ilprima di procedere all’aggiunta degli altri ingredienti. Ledisono ottime da ...

mongeniustudio : Mia mamma sta facendo le frittelle di riso -