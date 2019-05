Freedom - Oltre il confine | anticipazioni puntata 22 maggio 2019

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roberto Giacobbo torna su Rete 4 da stasera con la seconda edizione diil, otto appuntamenti in onda in prima serata per proporre divulgazione storica, scientifica e archeologica. Tvblog seguirà live questo nuovo debutto.Al comando del programma Roberto Giacobbo, giornalista sempre in cerca di permessi speciali, chiavi per luoghi inaccessibili e tunnel da esplorare. La rete diretta da Sebastiano Lombardi rinnova così il proprio impegno nel garantire ai telespettatori una programmazione ricca e diversificata, che vede inuna garanzia del palinsesto, tanto da segnare nelle otto puntate della prima edizione andata in onda dal 20 dicembre al 14 febbraio una media del 5.4 % di share.il: la primaPer questa nuova serie, Giacobbo e il suo team si sono recati in Egitto, Gran Bretagna, Stati Uniti, Romania, Cina senza ...

