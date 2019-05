Francia | svolta nel caso di Vincent Lambert | Corte d’appello ordina la ripresa delle cure

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un nuovo colpo di scena ha mutato il destino di, quando ormai sembrava segnato: lunedì sera ladi Parigi ha deciso che i medici dell’ospedale Sébastopol di Reims dovranno continuare a curarlo. Un intervento in extremis dopo una battaglia legale che va avanti da anni. Poche ore prima che i giudici si pronunciassero erano già state avviate le procedure per interrompere l’alimentazione e l’idratazione del paziente. Rimasto vittima di un incidente automobilistico nel 2008, il 43enneda allora vive in stato vegetativo nel letto della struttura sanitaria. Secondo la legge francese, data la situazione irreversibile in cui versa l’ex infermiere, sussistevano le condizioni per staccare la spina come hanno chiesto sin dal 2013 gli stessi dottori che lo assistono. Una vicenda che ha diviso la famiglia diDa quel momento è nato un contenzioso ...

