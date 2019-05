Francesca De Andrè ripensa a Giorgio e allontana Gennaro Lillio

GF - Francesca De Andrè crolla : lacrime e sensi di colpa per il tradimento di Giorgio : La vicinanza con Gennaro avrebbero spinto l'ex fidanzato a cedere con un'altra donna e Francesca non si dà pace

GF - d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa : “Francesca ne ha bisogno" : Davanti alla sofferenza della concorrente del reality, la conduttrice ha proposto alla sorella di starle accanto per qualche...

Giorgio Tambellini - fidanzato lascia Francesca De André / Gennaro Lillio : 'Fa schifo' : Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè: la lascia, tradimento smascherato in diretta. Lei piange disperata, Fabrizia De Andrè la consola.

Grande Fratello 2019 - Alice De Andrè infuriata : «Con Francesca abuso - come in una setta. Spero vi fermino al più presto» : Una Grande protagonista del Grande Fratello 2019 è Francesca De André. La De Andrè è stata spesso protagonista delle dirette per via della sua relazione, finita, con...

Francesca De Andrè - la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello : “Circo degli orrori - è agghiacciante che sia legale” : “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori“. Esordisce così Alice De Andrè, sorella di Francesca la concorrente del Grande Fratello che nell’ultima puntata del reality di Canale 5 ha prima scoperto in diretta – con lacrime e pianti isterici – di esser stata tradita e lasciata dall’ormai ex ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio : "Francesca De Andrè ha bisogno di un aiuto : Cristiano Malgioglio, dopo essersi scontrato al 'Grande Fratello 16' con Francesca De Andrè, ha affidato ai propri social, i pensieri, a mente lucida, su quello che è accaduto, ieri sera, in diretta tv: Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del @GrandeFratellotv. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma voi pubblico di casa. In quel momento ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè fa un’illazione choc su Giorgio : Francesca De Andrè del GF 16 su Giorgio insinua: “Può essere andato a drogarsi…” Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Una puntata davvero molto complicata per Francesca De Andrè, la quale ha scoperto di essere stata tradita e poi lasciata sui social da Giorgio Tambellini. Ovviamente l’inquilina della casa più spiata dagli italiani ha pianto ore per ...

