Frana Schiucaz | “Buon esempio di prevenzione | ma è necessario istituire il geologo di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Il distacco e il successivo scivolamento a valle dei terreni a prevalente componente argillosa affioranti a monte della strada statale del Lamosano, in località, piccola frazione del comune di Pieve d’Alpago, nel bellunese, rappresenta soltanto una delle tante frane che interessano il territorio montano veneto, peraltro ben conosciute dai funzionari geologi regionali”. Questo il commento di Paolo Spagna,veneto del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito allache sta preoccupando il bellunese. “Per l’abitato di, in particolare, – spiega Spagna – è risultata determinante l’eccessiva quantità di acqua filtrata nelle marne argillose e nelle calcareniti tipiche di queste formazioni litologiche rimettendo in moto quei 6000 metri cubi di fango e detriti che già erano stati oggetto di attenzione in occasione del maltempo nello scorso ottobre. Ciò ...

CorriereAlpi : Montati i sensori sulla frana di Schiucaz: si studia come rimuoverla - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #belluno #alpago @emergenzavvf Paura per la frana di Schiucaz: nuovi cedimenti, è a due passi dalle case. E sulla strad… -