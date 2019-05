calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Two, nota rivista di calcio inglese, ogni tanto si cimenta nelre classifiche particolari legate al mondo del pallone. In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, ha deciso dire la graduatoria dei 10125 anni. Queste classifiche, si sa, sono sempre oggettive e non mettono mai d’accordo tutti. Non bisogna infatti dimenticare che in 25 anni il calcio è cambiato, si è evoluto e dunque non è facile poter paragonare le varie epoche. In questa speciale graduatoria, possiamo trovare Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane, subito seguito dall’altro Ronaldo. Chiudono la top ten, due italiani (i primi di questa): Paolo Maldini e Roberto Baggio. Ecco la foto con la graduatoria completa. Leo Messi Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane Ronaldo Ronaldinho Thierry Henry Xavi Andrès Iniesta Paolo Maldini Roberto ...

acmilan : ???? @hakanc10, ???? @gigiodonna1, ???? Piatek, ???? @suso30oficial Four contenders, there can be only one @emirates MVP ??… - enpaonlus : Libertà per il cucciolo d'orso più triste del mondo! A fine febbraio @fourpawsint ha saputo del ritrovamento di un… - CalcioWeb : Four Four Two pubblica la classifica dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25anni: due italiani nella top 10 [FO… -