Fortnite | Tutte le novità e migliorie dell’aggiornamento 9 10

Fortnite patch 9.10 : tutte le novità tra Punti Caldi - Fortnite x Jordan e molto altro : Come preannunciato dalla manutenzione di questa mattina è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare dell'arrivo della nuova patch che introduce diverse novità tutte da scoprire.Qui di seguito vi proporremo le novità principali della patch V9.10 e vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco per avere una panoramica davvero completa su tutti i cambiamenti. novità Leggi altro...

Ancora leak per Fortnite Stagione 9 : scoperte tutte le Sfide della Settimana 2 : Epic Games ha finalmente dato il via a Fortnite Stagione 9. L'eruzione del vulcano sulla grande isola di gioco ha cambiato forse per sempre la mappa dello shooter costruttivo made in USA, lasciando agli appassionati nuove location da esplorare e in cui combattere. Senza dimenticare una manciata di novità nel gameplay, modificato dall'ultimo update - si tratta dell'aggiornamento 9.0, rilasciato proprio con la season più recente. Come da ...

EPIC GAMES - Fortnite SEASON 9/ Video trailer : tutte le novità del gioco : EPIC GAMES, FORTNITE SEASON 9 Video: disponibile oggi la nuova stagione del famoso Videogame. tutte le novità del gioco e il trailer.

Inizia Fortnite Stagione 9 - tutte le novità di Battaglia Reale e Salva il Mondo oggi 9 maggio : L'attesa per Fortnite Stagione 9 è finita! Quella che il seguitissimo streamer Ninja descrive come la migliore Stagione di sempre per il titolo di casa Epic Games è infatti finalmente Iniziata nella mattinata di oggi, 9 maggio 2019. E porta con sé, naturalmente, una pletora di novità per un po' tutte le modalità che caratterizzano questo amatissimo shooter online dall'animo costruttivo. Non solo, come molti avevano già previsto, l'eruzione del ...

Viaggi nel tempo per Fortnite Stagione 9? Tutte le novità di oggi 6 maggio : I fan della Battaglia Reale guardano a Fortnite Stagione 9 come alla successiva evoluzione del fenomeno di casa Epic Games. Un fenomeno che, nonostante l'agguerrita concorrenza di Apex Legends, continua ad essere giocatissimo su un po' Tutte le piattaforme, che siano PC, PS4, Mac, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile, per altro Tutte a supporto di un cross-play prima creduto impensabile. Se è vero che la controversa ottava Stagione sta ...

Fortnite - tutte le novità dell'aggiornamento 8.50 : ... ora è possibile aggiungere altri round e utilizzare la Modalità Fase, che permettere di attivare o disattivare le collisioni con gli oggetti e il mondo di gioco, e Salva il Mondo , in cui sono stati ...

Si avvicina la fine della Stagione 8 di Fortnite - ecco tutte le Sfide della Settimana 9 : La Stagione 8 di Fortnite ha introdotto pirati, lava e vulcani nella Battaglia Reale a marchio Epic Games. Come accade ormai da quasi due anni, lo shooter costruttivo del team americano è andato a rinnovarsi ancora una volta, mettendo sul piatto contenuti mai visti e challenge dal sapore inedito, così da mantenere vivo l'interesse dell'ampia community legata al videogame. Soprattutto ora che l'agguerrita concorrenza di Apex Legends si è fatta ...

Fortnite : ecco tutte le anticipazioni sul prossimo aggiornamento 8.50 : Anche se la patch 8.40 è arrivata da poco, gli sviluppatori di Fortnite sono al lavoro sulla prossima.Attraverso Fortnite Intel veniamo a sapere che all'interno di Reddit gli sviluppatori hanno risposto ad una serie di post dei giocatori che lamentavano alcuni bug e glitch all'interno del Battle Royale.Un fastidioso glitch audio, presente dalla patch 8.30, consente ai giocatori di sentire il tipico rumore di scambio armi anche se non c'è nessuno ...

Gioca d’anticipo Fortnite Stagione 8 - leak di tutte le Sfide Settimana 8 : Anche con Fortnite Stagione 8, i ragazzi di Epic Games hanno raggiunto il successo auspicato. Nonostante l'agguerrita concorrenza di Apex Legends, nuova esperienza Battle Royale creata da Respawn Entertainment - gli stessi di Titanfall e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order -, da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il merito va tutto al team di sviluppo americano, che continua ad aggiornare il suo shooter costruttivo con ...

Fortnite 8.30 : Tutte le novità dell’aggiornamento : A partire da oggi è disponibile l’aggiornamento 8.30 per Fortnite, il quale come ogni settimana porta con se delle novità interessanti, tra cui il tanto atteso Furgone di riavvio. Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 8.30 A seguire alcune delle novità e migliorie introdotte: Introduzione dello strumento di Selezione multipla Nuovi edifici in stile militare per la modalità ...

Arco Esplosivo arriva in Fortnite : tutte le novità del prossimo update al 1 aprile : I leak di Fortnite si sono rivelati veritieri ancora una volta. Come sempre grazie al certosino lavoro degli instancabili dataminer. Analizzando il codice dei file della Battaglia Reale di casa Epic Games, era infatti stata individuata una nuova arma. Si tratta dell'Arco Esplosivo, strumento di morte che sarà ben presto disponibile ad uso e consumo di tutti gli appassionati, che potranno così dare del filo da torcere ai propri ...