Formula 1 | Vettel pronto per il Gp di Monaco | “qui non c’è spazio per gli errori Lauda?

Formula 1 - Vettel lascia passare Leclerc e avverte via radio il muretto : “adesso non cacatevi addosso” : Il pilota della Ferrari lascia passare Leclerc sul rettilineo finale, salvo poi fare una richiesta ben precisa ai propri ingegneri E’ l’undicesimo giro del Gp di Spagna, Sebastian Vettel accusa qualche problema di vibrazioni sulla sua Ferrari che lo obbliga a tenere un ritmo più basso del compagno. La cattiva partenza condiziona il tedesco, che deve così lasciare il passo a Charles Leclerc, su indicazione proprio del muretto ...

Formula 1 - meccanici Ferrari distratti a Barcellona : ecco i motivi degli errori nei pit stop di Vettel e Leclerc : I meccanici Ferrari sono incappati in alcuni errori che hanno condizionato il Gp di Barcellona di Vettel e Leclerc Giornata da dimenticare per la Ferrari a Barcellona, Vettel e Leclerc hanno infatti chiuso la gara spagnola al quarto e quinto posto, assistendo all’ennesimo trionfo della Mercedes. photo4/Lapresse Una disfatta pesantissima per il team di Maranello, costretto a leccarsi le ferite anche per gli errori commessi dai propri ...

Formula 1 – Ferrari deludente in Spagna - ma il team radio di Vettel fa sciogliere i cuori più duri : “so che fa male - ma…” : Il team radio di Sebastian Vettel al termine del Gp di Spagna è strappalacrime: le parole del Ferrarista alla sua squadra non lasciano indifferenti i tifosi del Cavallino La Ferrari ha disputato un altro deludente Gp, ieri, in Spagna: sul circuito del Montmelò ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da Verstappen. Quarto posto per Vettel, che si è lasciato alle spalle l’altro ...

Formula 1 – Horner euforico dopo il Gp di Spagna : “il sorpasso di Max su Vettel è stato incredibile” : La gioia di Chris Horner dopo il terzo posto di Max Verstappen al Gp di Spagna: le parole del team principal Red Bull Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato col ...

Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona - Vettel costretto ad ammetterlo : “non guardiamo più alla vittoria finale” : Ancora una doppietta Mercedes, Ferrari addirittura fuori dal podio: è Crisi nera nella scuderia di Maranello. Vettel ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche a Barcellona è stato dominio Mercedes. La Ferrari non è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata ...

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Hamilton sempre in tesa - Vettel dietro a Leclerc dopo il secondo pit stop

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Hamilton sempre davanti a Bottas - Vettel vuole ripassare Leclerc

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Hamilton sempre in testa davanti a Bottas - Leclerc quarto e Vettel quinto

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Hamilton davanti a Bottas - Leclerc passa Vettel in difficoltà

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Hamilton davanti a Bottas - Leclerc passa Vettel

Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. Mercedes in pole - Vettel insegue dalla terza posizione

Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel in Mercedes - Wolff svela : “se Lewis va in Ferrari…” : A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suo possibile nuovo ruolo in Formula 1, al cambio Hamilton-Vettel tra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, con Bottas in pole davanti a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un dominio ...

Formula 1 – Vettel ed i problemi della Ferrari : “l’ultimo settore ci ammazza!” : Sebastian Vettel sa bene che in quel di Montmelò la sua Ferrari sta avendo enormi difficoltà per quanto concerne l’ultimo settore Un pomeriggio molto complicato all’interno di un weekend altrettanto complesso. Così Sebastian Vettel ha analizzato il momento della Ferrari, costretta a guardare da dietro le Mercedes piazzatesi al primo e secondo posto in griglia a Montmelò. “Pomeriggio difficile? Sì stiamo vivendo un weekend ...

Formula 1 - gp di Spagna : Bottas in pole davanti a Hamilton. Terzo Vettel : Valtteri Bottas partirà primo al Gran Premio di Spagna. Il finlandese della Mercedes ha conquisto la pole position quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona ...