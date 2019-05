Formula 1 | la Ferrari corre subito ai ripari | si profila un sorprendente ritorno

Niki Lauda è morto : la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni. Con la Ferrari vinse due campionati del mondo : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza,...

Formula 1 : addio a Niki Lauda - campione del mondo con Ferrari e McLaren : Formula 1: addio a Niki Lauda, campione del mondo con Ferrari e McLaren È morto ieri sera, 20 Maggio, l’ex pilota di Formula 1, e tre volte campione del mondo, Niki Lauda. L’austriaco, che aveva compiuto 70 anni lo scorso 22 Febbraio, aveva subito otto mesi fa un trapianto di polmone. Era ricoverato, da un paio di giorni, in una clinica privata in Svizzera, a causa di problemi ai reni. Era necessaria una dialisi, ma nulla ...

Formula 1 - Coulthard e quella frecciata a Raikkonen : “la Ferrari ha fatto bene a sostituirlo con Leclerc” : L’ex pilota scozzese ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sull’avvicendamento tra Raikkonen e Leclerc Una coppia di piloti assortita, esperienza da un lato e gioventù dall’altro. La Ferrari ha deciso di puntare in questa stagione su Vettel e Leclerc, dando il benservito a Raikkonen accasatosi all’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa anche da David Coulthard, che ha espresso ...

Formula 1 - Ferrari in difficoltà nonostante gli aggiornamenti di Barcellona : Brawn però difende Binotto : nonostante il duro colpo incassato a Barcellona dalla Ferrari, il direttore sportivo della F1 ha difeso l’operato del team principal del Cavallino La Ferrari ha cominciato come peggio non avrebbe potuto il Mondiale, battuta a ripetizione dalla Mercedes capace di piazzare cinque doppiette in cinque gare. LaPresse Una situazione difficile da accettare, soprattutto dopo gli aggiornamenti portati a Barcellona, che non hanno sortito gli ...

Formula 1 - l’ex Rivola sorpreso in negativo dalla Ferrari : “il Gp di Barcellona è stato un brutto risveglio - ma…” : L’ex responsabile della FDA ha parlato della stagione della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sull’andamento del Mondiale Ha lasciato la Ferrari la scorsa stagione per trasferirsi all’Aprilia, abbandonando la Formula 1 per la MotoGp. Massimo Rivola non smette però di seguire il suo ex team, auspicando una pronta ripresa dopo un avvio di stagione alquanto deficitario. photo4/Lapresse Interrogato da Sky Sport, ...

Formula 1 – Test Barcellona - Fuoco felice come un bambino : “Ferrari divertente da guidare - ecco su cosa ci siamo concentrati” : Il giovane pilota della Ferrari ha analizzato la seconda giornata di Test, chiusa al secondo posto dietro la Mercedes di Mazepin E’ stata una giornata da ricordare quella trascorsa da Antonio Fuoco a Barcellona, il giovane pilota calabrese si è messo al volante della Ferrari a Barcellona per completare il Test catalano. Buone sensazioni e tanti dati raccolti per il driver della FDA che, a fine giornata, ha espresso le proprie ...

Formula 1 - la Ferrari brancola nel buio : Mattia Binotto aumenta le preoccupazioni dei fan del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che sta vivendo la scuderia, ammettendo di non avere ancora una soluzione ai problemi Un inizio di stagione horror, cinque gare e altrettante doppiette della Mercedes, con tre successi di Hamilton e due di Bottas. Un dominio assoluto quello delle Frecce d’Argento, che potrebbe proseguire nelle prossime settimane se la Ferrari non risolverà i propri ...

Formula 1 – Terminato il Day-2 dei test di Barcellona : Mazepin domina con una super Mercedes - Fuoco sorprende sulla Ferrari [TEMPI] : Il giovane pilota russo chiude al comando la seconda giornata di test a Barcellona, dietro di lui si piazzano Albon e Fuoco Nikita Mazepin comanda al termine della seconda giornata di test a Barcellona, il pilota russo lascia le briciole ai propri avversari, sfruttando l’enorme potenziale della Mercedes e centrando il super crono di 1:15.715. Photo4/LaPresse Oltre cento i giri compiuti dal giovane driver di Mosca, autore anche di ...

Formula 1 – Test Barcellona - Day-2 : terminata la sessione del mattino - che sorpresa Fuoco con la Ferrari [TEMPI] : Magnussen davanti a tutti al termine della sessione del mattino della seconda giornata di Test a Barcellona, ma gli applausi sono tutti per il giovane Fuoco E’ in corso al Montmelò la seconda giornata di Test di Formula 1. I team, dopo il Day-1 svolto ieri a Barcellona, sono nuovamente a lavoro oggi sulla pista spagnola. Al termine della sessione del mattino è Magnussen il più veloce, che ha fermato il cronometro ...

Formula 1 – Arrivabene dichiara amore alla Ferrari : “il cuore batte per voi! Ai tifosi dico che…” : Maurizio Arrivabene dà tutto il suo supporto alla Ferrari: le parole dell’ex team principal della squadra di Maranello dalla Mille Miglia Finora non si è voluto esporre, ma oggi, Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari ha finalmente detto la sua sul suo ex team, che sta affrontando un momento difficile nella stagione 2019. Dalla Mille Miglia in corso a Brescia, Arrivabene ha dato tutto il suo sostegno alla ...

Formula 1 - Helmut Marko non ha dubbi : “la Red Bull adesso è più veloce della Ferrari” : Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come il team anglo-austriaco sia ormai davanti alla Ferrari come prestazioni e velocità Il podio di Barcellona ha esaltato l’ambiente Red Bull, felice per il grande risultato ottenuto da Max Verstappen al termine della gara catalana. L’olandese è riuscito a tenere dietro entrambe le Ferrari, piazzandosi alle spalle delle imprendibili Mercedes. photo4/Lapresse Una prestazione ...

Formula 1 – Test Barcellona - terminata la sessione del mattino : Bottas il più veloce - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Valtteri Bottas davanti a tutti al termine della sessione mattutina della prima giornata dei Test di Barcellona di F1 Dopo un giorno di pausa a seguito del Gp di Spagna, vinto da Lewis Hamilton, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi per la prima di due giornate di Test sul circuito del Montmelò. Al termine della sessione mattutina è il nome di Valtteri Bottas a spiccare nella vetta della classifica dei tempi. Il finlandese ...