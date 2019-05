Formazione | aperte le iscrizioni alla Summer School in efficienza energetica 2019

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) C’è tempo fino al 25 maggio per inviare la propria candidaturaVII edizione dellain, in programma a Roma dal 24 giugno al 5 luglio, organizzata da ENEA in collaborazione con ISNOVA (Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica). Obiettivo dell’iniziativa, che fa parte della Campagna nazionale “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di formare figure professionali in grado di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazionenel settore dell’edilizia residenziale e di contribuirelottapovertà. All’edizionepotranno partecipare 50 allievi in possesso di diploma di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura e che non abbiano superato i 30 anni di età al momento della scadenza del bando. Oltre all’età anagrafica, gli altri requisiti di ammissione ...

COCIR : RT @ConfindustriaDM: #RADAY #26giugno #Milano #formazione #regulatory sui nuovi regolamenti europei per i #dispositivimedici #noicisiamo p… - ConfindustriaDM : #RADAY #26giugno #Milano #formazione #regulatory sui nuovi regolamenti europei per i #dispositivimedici… - CAITorino : RT @geoclimalp: Atelier di formazione alla ricerca in alta quota: iscrizioni aperte per studenti universitari. Vi portiamo qui https://t.co… -