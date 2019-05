Formaggi Made in Italy | UECOOP | plauso per il “fronte in opposizione all’offerta francese”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Bene il fronte delle cooperative per contrastare l’offerta francese per il controllo deiitaliani“: è quanto afferma, l’Unione europea delle cooperative, in relazione alla vendita del colosso deiNuova Castelli per la quale “sarebbe scesa in campo anche la Granarolo, una delle più grandi e storiche cooperative italiane indella francese Lactalis della famiglia Besnier che già controlla Parmalat e tutti i marchi ad essa collegati. In gioco c’è il futuro di un’azienda come il Gruppo Castelli che garantisce il lavoro a mille famiglie, produce dal Parmigiano al Grana, dal Gorgonzola al Taleggio fino alla Mozzarella di Bufala e al Pecorino Toscano e che tra i suoi mercati esteri di riferimento oltre a Gran Bretagna, Russia e Germania annovera proprio anche la Francia. Il mondo cooperativo – spiega– è un protagonista ...

al_sbraga : RT @fipeconf: #Stoppani “Senza l’antipasto all’italiana o il rito moderno dell’aperitivo cosa ne sarebbe dei grandi salumi e formaggi Made… - fipeconf : #Stoppani “Senza l’antipasto all’italiana o il rito moderno dell’aperitivo cosa ne sarebbe dei grandi salumi e form… - salernopost : Formaggi cilentani sono stati sequestrati in Irpinia dai carabinieri del Nucleo Agroalimentare e Forestale che han… -