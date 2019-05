optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Da alcune ore in Rete sta girando il moltissimo il nome didi, giornalista che nella serata di ieri ha dato praticamente peril passaggio di Pepdal Manchester Cityntus. Una di quelle notizie in grado di rompere gli equilibri del mercato, un po' come avvenuto poco meno di un anno fa sempre coi bianconeri, quando Agnelli volò in Grecia improvvisamente per far firmare il contratto a Cristiano Ronaldo. Rispetto a quanto avvenuto nell'estate del 2019, però, pare siamo al cospetto di una bufala.Questo almeno quello che emerge analizzando le prese di posizione delle testate più quotate in materia di calcio mercato. In primis abbiamo Sky, che non ha mai menzionato la la notizia diffusa daper conto di, ma allo stesso tempo hasapere che i principali indiziati per la panchina di Allegri ...

OptiMagazine : Federico Gennarelli di Radio Sportiva dà per fatto Guardiola alla Juve, ma Sky smentisce - ZioJackk : Italian journalist Federico Gennarelli. #Guardiola - RiccardoBian : Federico Gennarelli mi sembra un giornalista serio, per fare una dichiarazione del genere avrà le sue fonti oppure… -