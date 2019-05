Falcone : Fava - 'Domani non sarò al bunker - ricordo trasformato in Festino Santa Rosalia' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti". Così, il Presidente della Commissione regionale antimafia all'Ars