F1 | svelato il lay-out della nuova pista di Formula 1 a Rio de Janeiro progettata da

Il gameplay di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà svelato all'EA Play 2019 nel mese di giugno : Respawn ed Electronic Arts hanno confermato che il primo filmato di gamePlay per il loro prossimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order verrà rivelato all'EA Play 2019. Ciò significa che vedremo l'atteso gioco in azione tra il 7 e il 9 giugno, riporta DSOGaming.Da quello che sappiamo finora, Star Wars Jedi: Fallen Order non ha alcun DLC pianificato, sarà mosso da Unreal Engine 4, non presenterà alcuna modalità multiPlayer e sarà ...

Il presunto HONOR 20 Pro con display con foro svelato da una foto : HONOR 20 Pro è uno degli smartphone che il produttore cinese dovrebbe presentare ufficialmente nelle prossime settimane. Ecco come potrebbe essere L'articolo Il presunto HONOR 20 Pro con display con foro svelato da una foto proviene da TuttoAndroid.

Foro nel display e buone specifiche per Samsung Galaxy A60 - svelato in queste foto : Il presunto Samsung Galaxy A60 compare in tre nuove foto dal vivo, che svelerebbero alcune caratteristiche tecniche: ecco ciò che sappiamo al momento sul nuovo smartphone di fascia media. L'articolo Foro nel display e buone specifiche per Samsung Galaxy A60, svelato in queste foto proviene da TuttoAndroid.

Il multiplayer di Gears 5 sarà svelato nel mese di giugno : La modalità multiplayer di Gears 5 verrà rivelata a giugno durante un nuovissimo show eSport, riporta Gamespot. Microsoft ha annunciato una partnership con Eleague per le Eleague Summer Series di Gears: The Bonds and Betrayals of Brotherhood. Una serie di eventi in sei parti con un focus sui giocatori professionisti di Gears.Lo show debutterà venerdì 14 giugno. Servirà come anteprima mondiale del multiplayer di Gears 5, con i giocatori che si ...

svelato un misterioso smartphone Motorola con quattro fotocamere posteriori e grande display con notch : Stanno facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito all'altro, le immagini di un misterioso presunto nuovo smartphone di Motorola. Analizziamole insieme L'articolo Svelato un misterioso smartphone Motorola con quattro fotocamere posteriori e grande display con notch proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno Lite svelato dal TENAA con un display da 6 - 5 pollici e una doppia fotocamera posteriore : Dal database del TENAA, l'ente cinese che si occupa di telecomunicazioni, ci arrivano immagini e caratteristiche di due versioni dello smartphone OPPO Reno Lite L'articolo OPPO Reno Lite svelato dal TENAA con un display da 6,5 pollici e una doppia fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Il dev kit di PlayStation 5? Una immagine lo avrebbe svelato : Non si tratta di un pesce d'aprile ma le possibilità che si tratti di un fake sono sicuramente molto alte. Negli scorsi giorni è spuntata in rete una immagine che mostrerebbe il DualShock 5, il controller di PlayStation 5. L'immagine in questione proveniva dall'insider Tidux ma è stata bollata come fake da due fonti vicine al noto giornalista videoludico, Jason Schreier. Oggi si alza la posta con delle immagini potenzialmente ancora più ...