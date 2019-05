Evasione fiscale | badanti nel mirino della Guardia di Finanza per redditi non dichiarati

Europee - andiamo in Ue a parlare dei 900 miliardi di Evasione fiscale? : Adesso che mancano pochi giorni al voto per le Europee, ricordiamo che uno dei pochi momenti degni di nota in quell’insopportabile passerella di miliardari del World Economic Forum di Davos (dovrebbe essere abolito) è stato quest’anno quando lo storico olandese Rutger Bregman (autore di “Utopia per realisti”, pubblicato da Feltrinelli) ha detto: “Sento persone che parlano il linguaggio della partecipazione, della ...

Evasione fiscale - milanese 92enne patteggia 8 mesi e versa 15 milioni alle Entrate e 3 - 6 al figlio che l’ha denunciata : Aveva fatto finta di risiedere in Svizzera e in Gran Bretagna per almeno 5 anni, ma in realtà non si era mai spostata dal suo appartamento in pieno centro a Milano. E continuava ad andare nella stessa palestra e a fare gli stessi acquisti. Protagonista della vicenda una milanese di 92 anni, storica titolare della catena di negozi Gavazzi, che tra gli anni ’80 e ’90 erano i rivenditori di articoli di lusso, cravatte e capi in seta di ...

Conte ipotizza aumento Iva/ Monito della Cgia "Così crescerà l'Evasione fiscale" : Il premier Conte ha ipotizzato un aumento dell'Iva nei prossimi mesi, e la Cgia di Mestre lancia il Monito: "Rischio di ancora più nero"

Guardia di Finanza : scoperta Evasione fiscale internazionale per oltre 14 milioni di euro nel settore metalli preziosi : Il servizio rientra nelle attivita poste in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto delle condotte di evasione fiscale internazionale piu insidiose, a tutela dell'economia legale della provincia. ...

Di Maio : la flat tax si può fare recuperando l'Evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - 'La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...

Di Maio : la flat tax si può fare recuperando l'Evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - "La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...

Deficit - Di Maio : “Possiamo parlare di sforamento del 3%. Ma prima lotta all’Evasione fiscale e spending review” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, in vista della prosima legge di Bilancio, ha affermato che “è possibile parlare di sforamento del 3% del tetto Deficit-Pil. Ma prima facciamo la lotta all’evasione fiscale con il carcere per gli evasori e recuperiamo i miliardi di euro con la spending review”. L'articolo Deficit, Di Maio: “Possiamo parlare di sforamento del 3%. Ma prima ...

Evasione fiscale - controlli mirati sui conti correnti : c'è l'ok del Tesoro : Banche senza più segreti per il fisco. La nuova superanagrafe dei conti correnti è pronta a partire. Voluta nel decreto Salva-Italia dal governo Monti nel 2012, dopo una serie di...

Fisco - Mef : 'Migliorare lotta all'Evasione è via per abbassare la pressione fiscale' : ... le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , e pubblicato sul sito del Mef. Politica fiscale che sarà al centro ...

Fisco - Mef : “Migliorare lotta all’Evasione è via per abbassare la pressione fiscale” : Per “realizzare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita” bisogna migliorare la lotta all’evasione, in modo da ridurre la perdita di gettito e abbassare così la pressione fiscale sui contribuenti che adempiono spontaneamente agli obblighi. Sono questi gli obiettivi chiave dell’Atto di indirizzo per le politiche fiscali 2019-2021 che determina gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi ...

Allarme Cgia : 'Incremento IVA aumenterà Evasione fiscale' : Se l'Incremento delle aliquote Iva non verrà disinnescato, oltre ai pesanti effetti recessivi sull'economia, l'Italia rischia anche un forte aumento dell'evasione. È quanto sottolinea l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, in una nota odierna in cui si legge: 'Il possibile aumento di 3 punti ...

"Boom Evasione fiscale se aumenta l'Iva" : perché il rischio è concreto : Allarme della Cgia: "Se l'incremento delle aliquote Iva non verrà disinnescato, oltre ai pesanti effetti recessivi...

Trento - Evasione fiscale - sequestrata la villa del titolare di una palestra cittadina : Trento. Una nota realtà associazionistica situata nel centro di Trento, che offre servizi di piscina, palestra e altre attività sportive, si era "camuffata da associazione sportiva dilettantistica, ...

Evasione fiscale a Comiso - vendita cellulari on line : sequestro per 300 mila : Lotta all’Evasione fiscale: scoperta frode di iva nel commercio on line di telefoni cellulari a Comiso. Sequestrati beni per circa 300 mila euro.