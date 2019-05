Europee 2019 | “elezioni per il clima” | mobilitazioni e scioperi previsti per venerdì

Europee 2019 - Caterina Avanza : «l’Europa è l’unica utopia che valga la pena vivere» : Per Caterina Avanza, l’Europa è «l’unica utopia che valga la pena vivere per le generazioni future, l’utopia che salverà il modello sociale e di vita europeo, diverso da quello che si vive altrove. Forse guardando all’Europa da un altro continente saremmo un po’ meno pessimisti». Collaboratrice del presidente francese Emmanuel Macron, incaricata del coordinamento della campagna europea per il partito En Marche, la ...

Europee 2019 - Movimento 5 Stelle - cinque donne capilista : Luigi Di Maio le ha scelte perché le considera «eccellenze italiane». Sono le cinque capilista donne candidate alle Europee per il Movimento 5 Stelle, mai elette prima d’ora e non selezionate dalla rete. Sono Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata, candidata nel collegio delle Isole; Chiara Maria Gemma, professore associato in didattica e pedagogia speciale all’università di Bari Aldo Moro, al Sud; Daniela Rondinelli, ...

Elezioni Europee 2019 : quando - dove e per chi si vota : Eccoci, è arrivato il momento delle Elezioni europee. Le prime cose da sapere e appuntare sul calendario sono la data e l2019;orario della prossima tornata elettorale utile a rinnovare il Parlamento europeo: domenica 26 maggio 2019, dalle 07.00 alle 23.00. In Italia... Il compito degli elettori italiani, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, è scegliere i 73 deputati da mandare a Strasburgo, che diventeranno 76 appena ...

Par condicio Europee e amministrative 2019 : diffida Agcom - quando scatta : Par condicio europee e amministrative 2019: diffida Agcom, quando scatta Il prossimo 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee e un turno di elezioni amministrative in cui saranno chiamati al voto molti italiani che dovranno rinnovare i consigli comunali. Come sempre quando si vota nelle settimane che precedono il voto si è in regime di Par condicio. Par condicio, la finalità della normativa La normativa sulla Par ...

Programma Casapound Europee 2019 : candidati e programma. I punti : Programma Casapound europee 2019: candidati e Programma. I punti Ci sarà anche la lista di Casapound tra quelle che, il prossimo 26 maggio, gli elettori italiani troveranno sulle schede elettorali. Il movimento di estrema destra, al centro di un animato dibattito interno negli ultimi mesi, ha siglato un patto con l‘Alleanza Europea Movimenti Nazionali. Lo schieramento, che non è mai riuscito a formare un gruppo parlamentare per il ...

Elezioni Europee 2019 - con la Brexit gli eurodeputati italiani aumentano da 73 a 76 : Il numero degli eurodeputati italiani seduti al Parlamento di Strasburgo sarà aumentato da 73 a 76. Si tratta di una conseguenza della Brexit. Il prossimo 26 maggio gli italiani voteranno quindi per eleggere 76 rappresentanti all'Europarlamento, anche se inizialmente solo 73 si insedieranno mentre i restanti 3 dovranno aspettare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia giuridicamente efficace.Continua a leggere

Bari tra le migliori mete Europee del 2019 : lo conferma la Lonely Planet : Quattro anni fa toccava a Lecce, quest'anno è il turno di Bari : anche il capoluogo pugliese tra le migliori città turistiche d'Europa del 2019! Ad affermarlo è la Lonely Planet, storica rivista...

Chi vincerà le elezioni Europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers Chi vincerà le elezioni europee 2019? Chi non crede ai sondaggi può stare tranquillo: c’è il blackout elettorale e quindi non propineremo le ultime intenzioni di voto rilevate. Però, per avere un’idea di quello che può succedere il 26 maggio, ci si può appellare ai bookmakers e alle loro scommesse. Certo, la posta in gioco è forse meno goliardica di quella ...

Come votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni Europee 2019 : Come votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019 Solo alcune categorie di elettori hanno la facoltà di votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019. Si tratta di alcuni casi particolari, legati all’attività professionale svolta o ad alcune esigenze specifiche. Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato un post sul suo sito istituzionale fornendo chiarimenti sui soggetti che possono ...

Lonely Planet incorona Bari fra mete Europee del turismo 2019. E' l'unica città in Italia : "Rinata in dieci anni" : Per la bibbia del turismo il capoluogo pugliese unica città Italiana da premiare per l'anno. La motivazione: "Da città portuale un tempo malridotta si gode la rinascita avvenuta nel corso di un decennio"

Europee 2019 - Emma Bonino - la veterana d’Europa : «Anche se i giovani nati in un’Europa già unita possono permettersi il lusso di non ricordarselo, noi non possiamo dimenticare che proprio questa Unione ci ha permesso di vivere oltre 70 anni di pace di seguito, continuativa. Il periodo più lungo che la storia del Vecchio continente ricordi». Lo spiega Emma Bonino, che si ricandida per il Parlamento europeo con + Europa, partito di orientamento europeista e liberale, formato dai Radicali ...

ELEZIONI Europee 2019/ "Fare politica per difendere il desiderio di vivere" : ELEZIONI EUROPEE 2019. In una lettera, quattro politici dicono il perché del loro impegno. Solo la gratuità va vedere il bene dell'altro

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Isole : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia insulare, che comprende Sardegna e Sicilia. La circoscrizione elegge 8 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale FRATELLI ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Nord-Ovest : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia nord-occidentale che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. La circoscrizione elegge 20 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole. POPOLARI PER ...