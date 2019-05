Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla Arcuri

Caterina Balivo a Ettore Bassi : “Mi dai un bacio o dobbiamo pagarti?” : Vieni da me, Caterina Balivo a Ettore Bassi: “Mi dai un bacio o…” Protagonista oggi della Cassettiera di Vieni da me è stato l’attore Ettore Bassi, attualmente concorrente di Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai1. All’inizio dell’intervista, Caterina Balivo ha scherzato con Ettore e ha detto: “Mi dai un bacio o dobbiamo pagarti?” perché l’attore si era dimenticato di ...

Ballando con le stelle 2019 - Ettore Bassi : "Manuela Arcuri? La inviterò a cena dopo la sfida" : Ettore Bassi, oggi, è intervenuto a 'Vieni da me' su Rai1, a pochi giorni dalla sfida con Manuela Arcuri a 'Ballando con le stelle 2019'. L'attore ha parlato dell'infortunio del maestro Luca Favilla che avrebbe messo a rischio lo svolgimento della gara:prosegui la letturaBallando con le stelle 2019, Ettore Bassi: "Manuela Arcuri? La inviterò a cena dopo la sfida" pubblicato su Gossipblog.it 22 maggio 2019 14:51.

Ballando con le Stelle - Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : “Mi vuole cacciare” : Fa discutere la scelta fatta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle da Ettore Bassi che aveva deciso di sfidare nello spareggio finale la collega Manuela Arcuri. L’attrice è stata ospite di Caterina Balivo nell’ultima puntata di Vieni da Me e, parlando della sua esperienza nel dance-show di Milly Carlucci, ha rivelato di esser rimasta molto male per questa cosa visto il loro trascorso professionale: “Abbiamo lavorato insieme ...

Non doveva sfidarmi! Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : La ballerina di "Ballando con le stelle" Manuela Arcuri lamenta di essere stata sfidata sulla pista da ballo dal collega e suo amico Ettore Bassi, la sfida tra i due attori è stata "congelata". La showgirl ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua partecipazione al format condotto da Milly Carlucci. --In una nuova intervista concessa al talk-show "Vieni da me", l'attrice di fiction Mediaset di successo e neo-concorrente a "Ballando", Manuela ...

Ballando con le stelle - a Vieni da me Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : sbranato in tre parole : La scelta fatta da Ettore Bassi nell’ultima puntata di Ballando con le stelle fa discutere. L’attore ha deciso di sfidare la collega Manuela Arcuri allo spareggio finale. Manuela Arcuri è stata ospite a Vieni da me per parlare della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, al centro dello spa

Ballando - Manuela Arcuri critica Ettore Bassi : “Ci sono rimasta male” : Ballando con le stelle, Manuela Arcuri risponde alla scelta di Ettore Bassi e la critica Sta facendo discutere la scelta fatta da Ettore Bassi nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’attore ha deciso di sfidare la collega Manuela Arcuri allo spareggio finale. Durante la puntata dell’11 maggio sono state ben quattro coppie eliminate definitivamente, […] L'articolo Ballando, Manuela Arcuri critica Ettore Bassi: ...

Ballando con le Stelle 2019 - settima puntata : Enrico Lo Verso rientra in gara - ballottaggio sospeso tra Ettore Bassi e Manuela Arcuri. Quattro eliminati definitivi : Ettore Bassi e Alessandra Tripoli - Ballando con le Stelle 14 Colpi di scena nella settima diretta di Ballando con le Stelle 2019: oltre all’eliminazione definitiva di Quattro concorrenti, Enrico Lo Verso e Samanta Togni sono rientrati in gara, grazie al meccanismo del ripescaggio e possono ancora ambire alla vittoria finale. Manuela Arcuri e Luca Favilla per tornare in gioco dovranno invece battere, nell’ottavo appuntamento del ...

Ettore Bassi - la rinascita dopo i grandi dolori : “Ho sofferto tanto” : Ballando con le stelle, Ettore Bassi si rimette in gioco: la voglia di rinascere dopo i grandi dolori provati Ettore Bassi a Ballando con le stelle pare essere arrivato con uno scopo preciso, ovvero: dimenticare i dolori del passato e rimettersi in gioco da vincente. Intervistato dal settimanale Grand Hotel, infatti, l’attore ha dichiarato di […] L'articolo Ettore Bassi, la rinascita dopo i grandi dolori: “Ho sofferto ...

Ettore Bassi : una nuova fiamma dopo l'addio alla moglie : Ettore Bassi dopo la fine del suo matrimonio ha voltato finalmente pagina con una nuova compagna. L'attore aveva sposato, dopo alcuni problemi, brillantemente superati nel loro rapporto, la moglie ...

Ettore Bassi : nuova fidanzata dopo l’addio alla moglie Angelica : Ettore Bassi ha un nuovo amore: le parole sulla fidanzata Ettore Bassi dopo la fine del suo matrimonio ha voltato pagina con una nuova compagna. L’attore aveva sposato, dopo alcuni problemi superati nel loro rapporto, la moglie Angelica nel 2009. Un matrimonio durato dieci anni da cui sono nate le sue tre figlie: Olivia, Caterina […] L'articolo Ettore Bassi: nuova fidanzata dopo l’addio alla moglie Angelica proviene da Gossip e ...

Ettore Bassi svela cosa c’è dietro la sua partecipazione a Ballando : Ballando con le stelle, Ettore Bassi confessa: “Mi sono chiesto se mi stessi perdendo…” E’ tornato a parlare ancora una volta del perchè ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle 2019 Ettore Bassi che, intervistato per il settimanale Nuovo Tv, ha confessato cosa lo ha convinto a dire di si a Milly Carlucci. Mi sono dovuto costringere a guardare la proposta di Milly con curiosità e mi sono chiesto se per caso ...

Ballando - cede il vestito durante il ballo con Ettore Bassi : Alessandra Tripoli resta in mutande : si fa hot. durante l'esibizione di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli è avvenuto un incidente piccante che ha fatto immediatamente il giro del web. Il vestito dorato della ballerina professionista ha ...

Ettore Bassi : moglie - figlie ed età. Chi è a Ballando con le stelle 2019 : Ettore Bassi: moglie, figlie ed età. Chi è a Ballando con le stelle 2019 Carriera Ettore Bassi Ettore Bassi, quest’anno, sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2019 di “Ballando con le stelle”, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’attore di tantissime fiction ora è pronto a mettersi in gioco. Il dance show più amato dagli italiani andrà in onda a partire da sabato 30 marzo e vedrà un cast davvero innovativo. Ettore Bassi: chi ...

