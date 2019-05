Erica e Francesca | è lite al Grande Fratello | lo sclero assurdo e improvviso

Grande Fratello : Martina bacia Gennaro e Gaetano - Francesca ed Erica furiose con la gieffina : Il bacio finto della Nasoni con i due ragazzi scatena la reazione furiosa della De Andrè e della Piamonte.

Francesca De André ed Erica Piamonte furiose con Martina Nasoni : Il GF16 ha messo alla prova i ragazzi della Casa e Martina Nasoni non si è tirata indietro: il bacio con Gennaro Lillio e Gaetano Arena, però, ha scatenato le gelosie di Francesca De André ed Erica Piamonte. Gli animi delle ragazze della Casa del GF16 iniziano a riscaldarsi: tutta colpa della gelosia di Francesca De André ed Erica Piamonte che si sono scagliate contro Martina Nasoni, rea di aver baciato Gennaro Lillio e Gaetano ...

Grande Fratello - lite nella notte tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè che poi confida ad Erica : "E ottuso!" : Nuovo scontro nella Casa, Michael chiede chiarimenti a Francesca che esplode: "Ma ti sei bevuto il cervello?"

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! Gaetano Arena si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

Erica e Francesca de Andrè - cosa è successo nella notte dopo il bacio lesbo : Erica e Francesca De Andrè sono state protagoniste di un bacio lesbo all'interno della casa più spiata d'Italia. Le due ragazze sembrano sempre più vicine, al punto...

Grande Fratello : Francesca De Andrè contro Erica. C’entra Gennaro? : Gennaro Lillio e Erica Piamonte in crisi al Grande Fratello 2019? I triangoli sentimentali continuano ad essere al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il programma condotto da Barbara d’Urso quest’anno ha visto al centro della trama rosa Gennaro Lillio. Il modello, ex di Lory Del Santo, dopo una parentesi con Mila Suarez, avrebbe messo gli occhi anche su Erica Piamonte, e sarebbe nato un rapporto speciale con ...

GF 16 - ancora baci tra Francesca De André e Erica Piamonte : Dal 2000 comanda letteralmente la scena della televisione e anche quest'anno, sotto la guida di Barbara D'Urso, il Grande Fratello 16 sta intrattenendo il grande pubblico con serate (e giornate) davvero piene di colpi di scena e di sorprese che non fanno altro che tenere incollati ai televisori tutti i telespettatori e gli amanti del più longevo dei reality show. Dopo la puntata di lunedì 29 aprile, infatti, continua molto a far parlare la ...

GF 16 è scoppiata la passione tra Erica e Francesca De Andrè : Al “Grande Fratello” complice una festa in stile texano nel giardino di casa,Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bises….ali, mentre Erica è single, la De Andrè ha un fidanzato che l’aspetta fuori. L’attrazione era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto l’effetto di qualche bicchiere di vino. Le telecamere, ovviamente, hanno ...

GF 16 ecco il bacio tra Francesca De Andrè ed Erica : Il “GF” si fa bollente complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bises….ali, mentre Erica è single, la De Andrè ha un fidanzato che l’aspetta fuori. L’attrazione era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto l’effetto di qualche bicchiere di ...

Grande Fratello 2019 - bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte : «Se non te ne vai - finiamo a letto insieme» : Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bisessuali, ma mentre la ragazza toscana è single, la nipote del cantante genovese ha un fidanzato che l’aspetta fuori. La tensione sessuale era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto ...

Grande Fratello 2019 - bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte : «Se non te ne vai - finiamo a letto insieme» : Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle...

Grande Fratello - nuovo bacio tra Erica e Francesca De André : “Se continui così finiamo a letto insieme” : Erica e Francesca De André si sono baciate ancora. Complice qualche bicchiere di vino e il party organizzato sabato sera nella casa del Grande Fratello, le due concorrenti hanno passato la serata a cercarsi, ballare insieme e flirtare, lasciandosi andare ad effusioni davanti a tutti. Poi, a notte fonda, le due si sono baciate di nuovo appassionatamente, alla francese, in giardino. E questa volta a spingerle l’una nelle braccia ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André : baci saffici con Erica (Video) : Nella casa del Grande Fratello 16, è sempre più evidente una certa affinità tra Francesca De André ed Erica Piamonte, la 30enne originaria di Campi Bisenzio, provincia di Firenze, che, all'interno della Casa, ha fatto coming out, ammettendo la propria bisessualità. Francesca ed Erica, in queste settimane, si sono avvicinate molto: Erica, infatti, ha scelto proprio Francesca per parlarle del difficile rapporto con i propri genitori, una ...

GF 16 : Francesca ribacia Erica - Martina provoca Gaetano - Ivana si avvicina a Gianmarco : È stato un sabato notte molto movimentato quello che hanno appena vissuto i concorrenti del Grande Fratello 16: durante una cena a base di buon cibo e qualche bicchiere di vino, alcuni inquilini della Casa hanno catturato l'attenzione degli appassionati di gossip con il loro comportamento 'sopra le righe'. Francesca De Andrè, ad esempio, ha baciato di nuovo Erica Piamonte, mentre Martina Nasoni ha cercato di far ingelosire Daniele Dal Moro ...