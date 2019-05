Nessuna finzione in Rocket Man! Elton John rimasto vergine fino a 23 anni (Di mercoledì 22 maggio 2019) Elton John racconta cosa ci sia di vero nella scena più intima contenuta in “Rocket Man”, il suo biopic che approda il 29 maggio nelle sale italiane, in questi giorni è stato presentato al Festival di Cannes. Nel film è infatti contenuta una scena in cui l'interprete di Elton John sul grande schermo, all’età di 23 anni, perde la verginità con John Reid, nella realtà ex amante del cantante e anche suo manager. “Sono stato vergine fino ad allora - ha raccontato l’artista - Volevo disperatamente essere amato e avere una relazione fisica”. Il musicista, come riporta il Daily Mail, ha aggiunto che la scena ripercorre esattamente com’è andata: lui e Reid si strapparono di dosso i vestiti in occasione di quel loro primo rapporto.



