Eliana Michelazzo si sfoga prima di Live | “Non posso tornare indietro”

lanostratv

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Non è la d’Urso,provata: le ultime sue parole sui social Stasera andrà in onda una nuovissima puntata diNon è la d’Urso. E in questa occasione verrà trasmessa l’intervista integrale di, la quale ha rivelato che Mark Caltagirone non esisterebbe. La manager, sempre in questa intervista, ha anche dichiarato di aver scoperto da poco che nemmeno il suo fidanzato sarebbe mai esistito. Una confessione che ovviamente ha lasciato tutti senza parole. A tal propositoha pubblicato poco fa su instagram un suo selfie di dieci anni fa in cui ha mostrato il tatuaggio raffigurante il nome di questo suo fidanzato inesistente, scrivendo nella didascalia: “I tatuaggi sono indelebili come la ferita nel cuore che rimane…Avevo 29 anni…Ma nonindietro…” Insomma pare davvero che la ...

trash_italiano : Pamela Prati lascia l’agenzia di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo - QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - trash_italiano : Eliana Michelazzo confessa tutto: 'Mark Caltagirone non esiste'. Ecco la sua dichiarazione! -