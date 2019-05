Eliana Michelazzo nel 2009 annunciava il matrimonio con Simone Coppi che non è mai

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il caso che coinvolge Pamela Prati non smette di rivelare colpi di scena clamorosi, la stessa vicenda però non è isolato a oggi ma, per chi ha memoria, qualcuno ricorderà sicuramente quando, nelormai ex agente della showgirl si ritrovò nella stessa situazione che stiamo raccontando da mesi a questa parte.Dalle pagine di Visto, 10 anni fa annunciò ilcon, ovvero l'uomo con il qualeera convinta di essere sposata, ma che in realtà non esiste (proprio come Mark Caltagirone). Guardacaso laera stata presa di mira con le stesse accuse rivolte alla Prati.nelilcon(che non è mai esistito) 22 maggio 2019 13:12.

