Ecco le sculture di animali fatte di palloncini

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Trasformare un singolo palloncino dalla forma allungata in un barboncino stilizzato può essere tutto sommato semplice. Ma riprodurre i dettagli anatomici più disparati di ricci, ranocchi, api e tori non è un’impresa altrettanto banale. Lo sa bene Masayoshi Matsumoto, artista giapponese diventato negli anni un vero e proprio campione di balloon art, in grado di riprodurre con& co le più svariate specieche si possano immaginare.allora che attraverso un raffinatissimo gioco di curvature si riesce a riprodurre addirittura l’effetto di un manto piumato, le zampette di un granchio o l’inconfondibile espressione del muso di un capibara. Il tutto senza l’utilizzo di colle o adesivi, come sottolinea il portale Designboom, ma impiegando solo ed esclusivamentedi varie forme e colori, annodati tra loro e gonfiati ...

