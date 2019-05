E' indagato l' autista del bus di turisti che si è si ribaltato nel Senese

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E' di un morto e 37 feriti, di cui tre gravi, il bilancio del ribaltamento di un pullman dirussi e dell'est Europa finito in una scarpata sulla Siena-Firenze. Per cause ancora in corso di accertamento, alle 9 di mattina il bus a due piani si è rovesciato su un fianco ed è finito in una piccola scarpata tra Badesse e Siena, all'altezza di Monteriggioni. La vittima, trovata sotto le lamiere quando il mezzo è stato sollevato con un'autogru, è una 41enne russa che faceva da guida al gruppo deiche si stava trasferendo da Montecatini alla città del Palio. L', un 35enne calabrese, è risultato negativo all'alcol test ma al termine di un lungo interrogatorio risultaper omicidio stradale e lesioni. La polizia stradale non avrebbe rilevato segni di frenata sull'asfalto. Sono state anche disposte perizie sul guard rail e ...

