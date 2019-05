Duisburg - Linea di Sangue | Enzo Monteleone a Blogo | La storia di questa strage

Duisburg - Linea di Sangue - Daniele Liotti a Blogo : "Michele Battaglia è un servitore dello Stato. Gomorra? Mi piace ma attenzione ad esaltare soltanto i 'cattivi'" : Daniele Liotti è il protagonista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla Strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.L'attore romano interpreterà il ruolo di Michele Battaglia, "cacciatore di mafiosi" che, dopo la strage, verrà chiamato dalla Kriminalpolizei per catturare i responsabili. Per farlo, Michele Battaglia dovrà collaborare con il collega tedesco Thomas Block, ...

Duisburg - Linea di sangue - su Raiuno il racconto della strage di Ferragosto per non dimenticare : L'impegno della Rai nella Settimana della legalità passa anche per la proposta di un film-tv in prima visione, che racconta uno dei fatti di cronaca più tragici degli ultimi anni. Duisburg-Linea di sangue, in onda questa sera, 22 maggio 2019, alle 21:25 su Raiuno, racconta infatti gli eventi del 15 agosto 2007 nella cittadina tedesca di Duisburg, passati alla storia come la "strage di Ferragosto".Duisburg-Linea di sangue, la trama Il ...

Marina Crialesi : marito - figli e biografia. Chi è in Duisburg – Linea di sangue : Marina Crialesi: marito, figli e biografia. Chi è in Duisburg – Linea di sangue Marina Crialesi, nata a Lamezia Terme nel 1989, si è trasferita dalla Calabria con la sua famiglia a Rimini. Nonostante fosse appassionata da sempre di recitazione, prima di intraprendere questo percorso, ha provato con la medicina che ha poi abbandonato per studiare da attrice a Roma. Una volta conclusi gli studi si trasferisce a Milano per intraprendere ...

Duisburg-Linea di sangue - Daniele Liotti : “Mi ha fatto riflettere” : Daniele Liotti in Duisburg-Linea di sangue: trama e anticipazioni Domani 22 maggio, in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv Duisburg-Linea di sangue con Daniele Liotti, Anna Ferzetti, Brenno Placido e Benjamin Sadler. Il film, diretto da Enzo Monteleone, si ispira a un fatto vero accaduto il 15 agosto del 2007. Nella tranquilla città tedesca di Duisburg, davanti al ristorante “Da Bruno”, vennero trucidati sei giovani ...

Duisburg – Linea di sangue - Daniele Liotti indaga sulla strage di Ferragosto : Ferragosto 2007. Nella città di Duisburg in Germania, all’uscita del ristorante “Da Bruno” sei italiani vengono trucidati da una coppia di killer. Tutti e sei sono calabresi, giovanissimi. La strage ha un incredibile impatto mediatico in tutta la Germania: mai una cosa simile era accaduta in quella nazione. La Kriminalpolizei pensa ad un regolamento di conti tra bande di turchi, albanesi e italiani per il controllo di armi e droga. I tedeschi ...

