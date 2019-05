Donne ed arresti cardiaci | uno studio rivela che hanno meno chance di salvezza rispetto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’arresto cardiaco tratterebbe in modo diverso leagli uomini ma non è un caso di “maschilismo genetico” infatti la causa sarebbe che levengono rianimatespesso con defibrillatore o massaggio toracico e, una volta giunte in ospedale,minoridi sopravvivenzaagli uomini. Questo è quantolodiTan e realizzato nell’Università di Amsterdam su oltre 5700 casi di arresto cardiaco avvenuti fuori da un ospedale. Ebbene si evince che lesono rianimatedegli uomini (il 68% dellecontro il 73% dei maschi). Ed anche la sopravvivenza dal momento dell’arresto al ricovero è inferiore per le(34% vs 37% dei maschi), come pure la sopravvivenza una volta giunte in ospedale (37% vs 55%). In media, quindi, ledi sopravvivenza di una donna sono quasi la metà di quelle dei maschi ...

