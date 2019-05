Domenica l’ultima partita di De Rossi con la Roma | in 63mila all’Olimpico

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Grande festaallo Stadio Olimpico di: insugli spalti per l’ultimain giallorosso di DeDiciott’anni di. E gli ultimi novanta minuti di un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora.-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultimadi Daniele Decon la maglia giallorossa e la fascia al braccio e sarà una festa, anche se dal sapore più amaro che dolce. All’Olimpico sono previstispettatori: ai 24mila abbonati infatti si devono aggiungere i 39mila che hanno acquistato il biglietto per poter omaggiare il capitano e celebrarlo come merita. La società ha preparato per il trentacinquenne di Ostia una targa commemorativa che gli verrà consegnata da Francesco Totti, attuale dirigente del club ma soprattutto compagno di mille battaglie di De. Due anni fa, il giorno dell’addio al ...

