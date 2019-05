Domenica appuntamento con “Ibla Classica International”

Città dei Ragazzi apre le sue porte : appuntamento per Domenica 16 giugno : Roma – La citta’ dei Ragazzi apre ancora una volta le sue porte per una festa all’insegna della solidarieta’ e della partecipazione. domenica 16 giugno, dalle 12 fino a sera, la comunita’ fara’ conoscere le sue iniziative e i suoi progetti con un evento di enogastronomia, musica e sapori. ‘La Citta’ dei Ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’, sara’ diviso in quattro momenti: pranzo, ...

Domenica torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca in Calabria : Domenica 12 maggio 2019 torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca. Come consuetudine la seconda Domenica di maggio, in occasione della festa della mamma, i volontari della Fondazione AIRC scenderanno in campo in circa 3.700 piazze italiane. A fronte di un contribuito di 15,00 euro si riceverà un pianta di azalea ed una pubblicazione speciale del Notiziario Fondamentale. l'Azalea è una pianta che rappresenta la femminilità e la temperanza e ...

Appuntamento con Tuttogreen cartaceo : da oggi - nel giornale l'ultima Domenica di ogni mese : Il mondo dell'economia e dell'impresa finalmente comincia a scommettere sulla sostenibilità; tanti cittadini, a cominciare dai più giovani, sono consapevoli che per dare una prospettiva nuova al ...

Lombardia : Domenica nuovo appuntamento con treno a vapore Iseo express : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Torna sui binari della Lombardia l’Iseo express, il treno storico a vapore per turisti ed appassionati per vivere una esperienza unica dal cuore di Brescia fino alle sponde orientali del Lago d’Iseo. Per il secondo anno consecutivo l’assessorato ai Trasporti della Regio

Lombardia : Domenica nuovo appuntamento con treno a vapore Iseo express (2) : (AdnKronos) - Inoltre, dalle località del lago sarà possibile proseguire l'itinerario acquistando un biglietto per la navigazione pubblica di linea con uno sconto del 20% esibendo al desk il biglietto del treno storico. "Info e prenotazioni consultando il sito navigazionelagoIseo.it, o chiamando il

Mentre ero via - appuntamento di stasera in replica Domenica e mercoledì su Rai Premium : Continua senza sosta il grande successo della fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". Giovedì 18 aprile andrà in onda in prime-time su Rai 1 la quarta puntata della prima stagione. Nell'appuntamento di oggi, Monica riuscirà a ricordare alcuni importanti particolari sulla sua vita familiare e sul viaggio con Marco a Ginevra. Se per caso non si avrà l'opportunità di guardare il quarto appuntamento della fiction ...